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"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

Алёна Воронина
2 мая 2024, 15:31
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Процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет сложным, но нужно в июне дать Киеву позитивный сигнал о начале переговоров, считает Ринкевичс.
Флаг Евросоюза, Эдгарс Ринкевичс
В Латвии сделали важное заявление о вступлении Украины в ЕС/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз могут быть очень сложными, но "вполне реально" начать их уже в июне этого года.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает TV3. Он также отметил, что вступление Украины в ЕС может привести к значительным изменениям в экономике блока. По его словам, такие изменения будут, в частности, в сельском хозяйстве.

Ринкевичс отметил, что нужно дать Украине и Молдове положительный сигнал в июне о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.

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"Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, несомненно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне о том, что мы начинаем переговоры", - заявил президент Латвии.

Президент Латвии отметил, что есть ряд вопросов, которые могут оказаться сложными. Среди них, в частности, вопросы, которые связаны с требованиями к охране окружающей среды и реформированием государственного аппарата.

Он сказал, что нужно начать говорить о конкретных вещах.

"Но мы должны учитывать, что этот процесс не будет легким, потому что будет очень много споров, например, по сельскому хозяйству", - подчеркнул Ринкевичс.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

Напомним, 12 марта 2024 года Еврокомиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членства в ЕС. Премьер отметил, что Украина обязательно станет членом ЕС, а правительство будет работать, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Этот шаг - свидетельство достижения Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства - сделать так, чтобы это стало как можно быстрее", - подчеркнул Шмыгаль.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, когда начнутся переговоры Украины и ЕС. Украина имеет джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС о том, когда начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз.

Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

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