Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяек

Каждая хозяйки каждый год сталкивается с проблемой, когда необходимо прореживать морковь, но этого можно избежать, зная некоторые хитрости при посадке овоща.
Как легко и быстро посадить морковь?
Опытные хозяйки используют несколько трюков для этого. Первый из них - хитрый трюк с бутылкой, который мы описывали ранее.
Что положить в лунку при посадке моркови? При посадке моркови следует проделанные бороздки посыпать мукой или манкой.
В этом случае будет хорошо видно, как часто посеяны семена.
Когда сеять морковь?
Морковь можно сеять после того, как сойдет снег. В грязи, конечно, будет неудобно делать грядки, поэтому земля должна чуть подсохнуть. К моменту посева земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.
Кроме того, в промежутках между рядами можно посадить быстрорастущие маячковые культуры, чтобы упростить процесс прореживания.
Например, вместе с морковью можно высадить лук. Как только всходы лука и моркови появятся, лук будет служить ориентиром для всходов соседних овощей. Этот метод посадки существенно сокращает необходимость вручную прореживать растения.
Смотрите видео о том, как посадить морковь, чтобы не прореживать:
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