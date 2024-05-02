Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяек

Опытные хозяйки успешно используют этот трюк, чтобы избежать прореживания моркови.

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Как сажать морковь с манкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждая хозяйки каждый год сталкивается с проблемой, когда необходимо прореживать морковь, но этого можно избежать, зная некоторые хитрости при посадке овоща.

Как легко и быстро посадить морковь?

Опытные хозяйки используют несколько трюков для этого. Первый из них - хитрый трюк с бутылкой, который мы описывали ранее.

Что положить в лунку при посадке моркови? При посадке моркови следует проделанные бороздки посыпать мукой или манкой.

В этом случае будет хорошо видно, как часто посеяны семена.

Когда сеять морковь? Морковь можно сеять после того, как сойдет снег. В грязи, конечно, будет неудобно делать грядки, поэтому земля должна чуть подсохнуть. К моменту посева земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

Кроме того, в промежутках между рядами можно посадить быстрорастущие маячковые культуры, чтобы упростить процесс прореживания.

Например, вместе с морковью можно высадить лук. Как только всходы лука и моркови появятся, лук будет служить ориентиром для всходов соседних овощей. Этот метод посадки существенно сокращает необходимость вручную прореживать растения.

Смотрите видео о том, как посадить морковь, чтобы не прореживать:

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