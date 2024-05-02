РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательства

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС.

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РФ оборудовала пусковые площадки для дронов возле шестого реактора ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции. Соответствующие доказательства опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Видео с вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT. Это указывает, что дрон россиянам поставило Министерство обороны РФ.

"Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным российским атакам", - сообщает пресс-служба ГУР.

Смотрите видео - Кадры с вражеского FPV-беспилотника, который летает над ядерными реакторами ЗАЭС:



Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии подчеркнул, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что силы безопасности и обороны Украины не могут открыть ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Отмечается также, что оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Удары дронов по Запорожской АЭС - последние новости

8 апреля возле ЗАЭС взорвался беспилотник. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС из-за действий российских захватчиков. Россия регулярно совершает провокации на станции, включая минирование и запуск беспилотников.

14 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовят очередную спецоперацию на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре под "фальшивым флагом". Цель такого характера провокаций всегда одна - скрыть фактическую принадлежность российских оккупантов, избежать ответственности за умышленные разрушения ядерного объекта и возложить вину на другую сторону.

18 апреля беспилотник атаковал учебный центр Запорожской атомной электростанции. Представителей на место происшествия не пустили.

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