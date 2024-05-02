'Пора запускать Усы Надежды': в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

Над кремлевским глашатаем Дмитрий Песковым и его пропагандистским бредням в Сети пользователи откровенно глумятся и потешаются.

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В Сети высмеяли бредни путинского спикера Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде/ колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков решил тоже подпеть хору русских пропагандистов, которые уже несколько месяцев кричат и воют о будущей "дискриминации россиян на Олимпиаде в Париже".

"Да, вопрос дискриминации людей с паспортом РФ на олимпиаде в Париже очевиден. Он очевиден, здесь даже нечего говорить", – без тени сомнения заявил Песков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024. Спортсмены из страны-агрессора РФ (равно как и их белорусские приспешники) допущены к Олимпиаде-2024 как индивидуальные нейтральные атлеты.

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В комментариях над Песковым откровенно начали глумиться.

"Людей с паспортом РФ на Олимпиаде дискриминируют, поэтому у нашей элиты давно есть паспорта других стран - добавил Песков". "Пора запускать Усы надежды", "Для Пескова все "очевидное - невероятно, а невероятное - очевидно" - написали пользователи Сети.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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