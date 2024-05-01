"Набейте им морду": Лукашенко призвал белорусских спортсменов к насилию на Олимпиаде

Белорусский диктатора Александр Лукашенко выдал дикую пропагандистскую речь об участии белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

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Лукашенко выдал целую пропагандистскую дичь по поводу Олимпиады-2024 / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдал целую серию пропагандистских тезисов по поводу участия спортсменов в парижской Олимпиаде-2024. Приспешник русского диктатора Владимира Путина прямо призвал в комментарии пропагандистским СМИ белорусских спортсменов "набивать морды" соперникам.

Дело в том, что белорусы будут выступать в Париже в нейтральном статусе ‒ без национальной символики и любых похожих символов. И то только в том случае, если пройдут тщательную проверку комиссии на свою непричастность к армии и уверят, что не поддерживают военную агрессию РФ против Украины.

"Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и агрессивность в спорте важное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще и политически морду набили", – без тени сомнения выдал в эфир Лукашенко.

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Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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