Мерещатся войска Франции: Лукашенко признался, почему Беларусь не воюет против Украины

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России, поскольку "это бы ничего не дало". Сторонник кремлевского диктора испугался мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки Украины на границе. Об этом Лукашенко сказал в пятницу, 12 апреля, видео с заявлением опубликовал кремлевский пропагандист Павел Зарубин.
"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев - ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", - заявил белорусский диктатор.
Лукашенко отметил, что граница Украины с Беларусью полностью забаррикадирована, заминирована и забетонирована, что делает любую попытку атаки практически невозможной. Он также оценил количество украинских войск на границе в 120 тысяч человек.
"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.
Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?
Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.
Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".
24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".
Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.
Вовлечение Беларуси в войну - вероятность нападения
Напомним, ранее Александр Лукашенко откровенно заявлял, что Беларусь готовится к войне. Но в то же время самопровозглашенный белорусский президент пытался оправдаться и сказал, что на самом деле не хочет воевать.
Также майор ВСУ Максим Жорин считает, что заявление Лукашенко о готовности Беларуси к войне является элементом подготовки к участию в войне против Украины и Европы. Он также отметил, что РФ может задействовать белорусов в войне.
Как сообщал Главред, в марте в Беларуси внезапно объявили о проверке боеспособности войск. В белорусском Минобороны вывели подразделения на учения и пожаловались на "угрозу НАТО".
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