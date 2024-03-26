Лукашенко сдал Путина с потрохами: террористы из Подмосковья бежали в Беларусь

Минск перекрыл границу и не дал террористам проникнуть в Беларусь, говорит Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Владимиром Путиным / коллаж Главред, фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что первоначально террористы, которые устроили бойню в подмосковном Крокус Сити Холл, направлялись в сторону Беларуси.

Лукашенко признался, что после теракта в Беларуси усилили меры по противодействию проникновению террористов, поэтому они "отвернули" от белорусской границы, сообщает Белта.

"Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - сказал он.

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Он пояснил, что как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников.

При этом он рассказал о том, что диктатор Владимир Путин просил его "помочь закрыть" границу с Беларусью.

"Поможешь закрыть (границу, - ред.)?" - "Помогу. Все делаем", - рассказал Лукашенко.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

Отметим, что руководство РФ всячески пытается привязать Украину к организации теракта в Подмосковье. Об этом уже заявляли Владимир Путин, Николай Патрушев и Александр Бортников.

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