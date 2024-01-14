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Готовились 30 лет: эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию

Юрий Берендий
14 января 2024, 13:20
По словам политика, Лукашенко остается выгодным для кремлевского режима, который готовит для Беларуси крымский сценарий аннексии.
Готовились 30 лет: эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию
Эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если Путин отправит белорусские войска на территорию страны НАТО, он сможет втянуть в войну и Беларусь. В то же время у Александра Лукашенко он при этом вряд ли будет спрашивать разрешения. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе " Сергей Бульба.

"Фактически, Лукашенко 30 лет готовил Беларусь к крымскому сценарию - он выполнял все, что ему говорила Москва (и за это ему платили деньги). Москве он был выгодным, потому что имел 25-27 процентов поддержки электората, который за него голосовал", - указывает Сергей Бульба.

Он также со скепсисом относится к мнению части белорусских офицеров, которые считают, что Карпенков (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками) чуть ли не лично попытается ликвидировать Лукашенко и занять его трон.

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"Этот вариант кажется мне маловероятным, потому что когда Лукашенко имел свои 27 процентов, Россия была спокойна, но когда его рейтинг опускался ниже 25 процентов, тогда РФ начинала волноваться. А представьте себе ситуацию, когда к власти любым способом приводят того, у кого максимум 2-3 процента поддержки. Так что, опять в десять раз пропорционально повышать градус недовольства? То есть Лукашенко все-таки выгоден России", - делает вывод политик.

Ситуация в Беларуси

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", высказал свое мнение относительно возможных кандидатов на пост президента в Беларуси, кроме Александра Лукашенко, которые могут иметь поддержку в белорусском народе.

Сергей Бульба спрогнозировал, стоит ли Киеву опасаться нового наступления российских оккупантов со стороны Беларуси.

Также он пояснил, что Путин имеет большой интерес организовать локальный конфликт, который не будет включать прямое столкновение России с НАТО, но вместо этого создаст напряжение между Беларусью и страной-членом НАТО. Развертывание российского ядерного оружия в Беларуси, вероятно, также является частью этой стратегии.

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белорусы Александр Лукашенко
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