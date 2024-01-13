"Готовы голосовать за табуретку": есть ли в Беларуси альтернатива Лукашенко

Нынешний белорусский диктатор Александр Лукашенко планирует руководить и в дальнейшем, поэтому последовательно уничтожает всех своих оппонентов.

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Лукашенко планирует руководить и в дальнейшем, считает Сергей Бульба / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба рассказал, есть ли в Беларуси кандидаты в президенты, кроме Александра Лукашенко, за которых готов проголосовать белорусский народ.

По его словам, в 2020 году многие голосовали за Виктора Бабарико. И именно поэтому Лукашенко так жестко расправляется со всеми тогдашними кандидатами.

"Все они сейчас сидят в тюрьмах, и никто не знает их судьбы. Несколько месяцев назад была информация, что в тюремную больницу привезли Бабарико, но он был в таком состоянии, что врачи его не узнали и только по документам поняли, что это он", - рассказал Бульба в интервью Главреду.

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Политик добавил, что нынешний белорусский диктатор Лукашенко планирует руководить и в дальнейшем, поэтому последовательно уничтожает всех своих оппонентов.

"И на выборах 2025 года, если до них доживет, стремится выдвигаться сам, но он все равно опасается, что Москва может выдвинуть другого кандидата. При текущих условиях, белорусы готовы проголосовать не только за Тихановскую, а даже за табуретку вместо Лукашенко", - сказал он.

Как сообщал Главред, ранее Сергей Бульба спрогнозировал, стоит ли Киеву опасаться нового наступления российских оккупантов со стороны Беларуси.

Также он пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

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