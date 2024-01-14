Массированные удары на Востоке: эксперт объяснил, ждать ли новой войны

Участие Саудовской Аравии в ударах по Йемену – это потенциальная точка риска, считает Илия Куса.

https://glavred.info/world/massirovannye-udary-na-vostoke-ekspert-obyasnil-zhdat-li-novoy-voyny-10533137.html Ссылка скопирована

Илия Куса спрогнозировал развитие конфликта на Востоке / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса прокомментировал обострение ситуации вокруг Йемена и удары коалиции по хуситам.

В интервью Главреду он сказал, что вероятность перерастания ситуации в новою войну остается низкой, потому что стороны не захотят начинать наземную операцию в Йемене.

"Это (удары по хуситам, - ред.) была разовая акция, и об этом уже сообщил министр обороны Великобритании, который сказал, что они не планируют дальнейшие удары по территории Йемена. В Пентагоне также говорили, что это ответная акция и в дальнейшем никаких наземных операций (например, против хуситов и свержения их власти на севере Йемена) не планируется. По этой причине такой войны, как между Израилем и ХАМАС, не будет", - отметил эксперт.

видео дня

Вместе с тем он не считает, что нынешняя ситуация в Красном море влияет на положение в Украине.

"Проблемы, которые у нас существуют, например, с заморозкой финансовой военной помощи, не зависят от Йемена. Будут эти удары или нет, это мало на что повлияет, потому что ключ к решению нашего вопроса лежит в Конгрессе и связан с переговорами республиканцев и демократов", - напомнил собеседник.

По его словам, в мировой прессе об Украине уже давно не пишут каждый день, и это не зависит от ситуации в Йемене. Поэтому серьезных последствий для Украины, по крайней мере до тех пор, пока не началась большая региональная война, не будет.

"Участие Саудовской Аравии в ударах по Йемену – это потенциальная точка риска региональной эскалации, потому что хуситы могут воспринять это как враждебный акт, чтобы разрушить свое перемирие с саудитами и начать бомбить их нефтяные объекты (как это было в 2019-2020 году). Все будет зависеть от реакции хуситов. Режим прекращения огня выгоден обеим сторонам, от него никто не хочет отказываться. И, наверное, иранцы будут их уговаривать не слишком обострять ситуацию", - добавил Куса.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Обострение на Востоке

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Удары произошли в Ходейде, Таисе и Сааде. Джо Байден и Риши Сунак официально подтвердили эту информацию.

Поддерживаемые Ираном хуситы начали преследование коммерческих судов после начала Израилем воздушно-наземной кампании в Секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться в атаках до прекращения действий Израиля.

Помимо этого, одной из причин операции США были хуситские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которую ранее контролировали американцы. Иран и Россия также играли активную роль, поддерживая хуситов и провоцируя нападения на торговые маршруты и американские корабли в Красном море.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.