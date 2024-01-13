Операция США и Великобритании в Красном море произошла из-за перекрытия одной из основных морских артерий, которая имеет большое значение для мировой торговли.

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Байден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия Куса / Главред

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха по 60 объектам хуситов в Йемене. Операция стала ответом на многочисленные нападения на коммерческие гражданские корабли в Красном море.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал, вызовет ли атака большую войну на Ближнем Востоке, и как это отразится на войне в Украине.

В чем реальная причина ударов США и Великобритании по Йемену – только в атаке на танкеры?

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Тут все достаточно просто. Во-первых, атаки на торговые корабли, которые блокировали движение по одному из ключевых морских маршрутов, на который приходится 10% мировой торговли. Также накануне была совершена очень серьезная атака на американские и британские военные корабли, которые стоят там для защиты судов. Эти удары, к слову, и позиционировались как ответ на эту атаку. То есть глобально проблема в том, что перекрыта одна из морских артерий, которая имеет большое значение для мировой торговли и, соответственно, задевает интересы большого количества государств, включая, конечно же, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Насколько вероятно, что текущая ситуация может перерасти в новый конфликт на Востоке по примеру Израиля?

Вероятность этого сценария низкая, потому что никто не захочет начинать наземную операцию в Йемене. Это была разовая акция, и об этом уже сообщил министр обороны Великобритании, который сказал, что они не планируют дальнейшие удары по территории Йемена. В Пентагоне также говорили, что это ответная акция и в дальнейшем никаких наземных операций (например, против хуситов и свержения их власти на севере Йемена) не планируется. По этой причине такой войны, как между Израилем и Хамас, не будет.

Может ли на эту атаку отвечать Иран, который спонсирует хуситов?

Теоретически может, но не думаю, что Иран станет так рисковать. У Ирана есть возможности в ответ на эти атаки, например, напасть или запустить ракеты по американским, британским кораблям, которые стоят и в районе Персидского залива, и возле берегов Йемена. Но пока что я не вижу для них рациональных причин это делать, потому что Ирану, как и йеменским хуситам ничто не угрожает.

Потому Ирану пока что выгоднее воевать руками своих прокси сил, то есть руками партнеров, а не напрямую. Прямая война очень дорогая и рискованная – экономика Ирана может ее не потянуть.

Как можно объяснить вмешательство России в этот процесс? Ведь в РФ заявили о созыве заседания Совбеза ООН из-за обстрела Йемена.

Россия напрямую не вовлечена в эту историю, но у них есть свой интерес. В свете нападения американцев и британцев, эта ситуация ухудшает репутацию и имидж Запада в регионе и в мире, показывая их как слабые страны, которые не могут нормально ответить и решить какую-то проблему. Например, полностью ликвидировать угрозу хуситов, потому что это потребует наземной операции, на которую Запад не пойдет. России выгодна такая ситуация, поскольку через подконтрольные медиа раскручивают идею упадка Запада и его доминирования на Ближнем Востоке. Еще один интерес России в том, что чем дольше затягивается кризис вокруг блокады Красного моря, тем больше вероятность, что будет дальнейший рост цен на энергоносители. Что, в свою очередь, увеличит доходы россиян в федеральный бюджет от экспорта нефти и нефтепродуктов. Цены уже торгуются выше 80 долларов, что на 20 долларов выше, чем "потолок", установленный западными странами в конце 2022 года.

Ситуативно России эта история интересна, ведь чем больше будет горячих точек, на которые должен отвлекаться Запад, тем большее создается напряжение, которое приводит к размыванию фокуса вокруг Украины.

И, что более важно, атмосфера кризиса приводит к размыванию образа США как могущественного игрока, способного на все, что по сути вдохновляет разные антизападные силы на то, чтобы они себя чувствовали более вольготно. То есть Россия использует эту ситуацию для ведения идеологической войны.

А Китай получает плюсы от таких действий США?

С точки зрения идеологической составляющей – да, но у Китая менее очевидные экономические интересы. Наоборот, от блокады Красного моря Китай страдает, потому что на них тоже приходится торговля, которая зависит от этих морских путей. Да и дестабилизация Ближнего Востока Китаю не интересна – для него важна стабильность региона, чтобы в него можно было вкладывать деньги (что Китай и делал в последние годы).

Эскалация создает слишком много рисков. Кроме того, Китай не готов вовлекаться в эти конфликты, поэтому он оказывается немного на периферии и просто за тем, что происходит.

Получает ли какие-то политические и экономические дивиденды от подобных действий США лично Байден?

Во-первых, он наконец-то принял решение о некоем ответе, которого многие от него ждали. Потому что в последние несколько месяцев, особенно после начала войны Израиля и ХАМАС, произошло много нападений на американские военные объекты на Ближнем Востоке. И Байдена активно критиковали за слабость – за то, что он не отвечает и эти атаки продолжаются, и что он не может взять ситуацию под контроль. Конечно, критика была со стороны республиканской оппозиции, которые использовали это в своей предвыборной риторике и часто преувеличивали факты. Это решение выбивается из стандартных реакций Белого дома и показывает, что Байден способен принимать силовые решения даже без одобрения Конгресса.

В преддверии выборов это показывает, что Байден, все-таки, не является мягкотелым лидером, который ничего не может и не хочет делать. И, в том числе, он готов защищать жизни американских солдат и их союзников.

Несмотря на критику, умеренные республиканцы в целом поддержали действия Байдена. Правая фракция республиканцев, так называемые трамписты, раскритиковали Байдена. В частности, Дональд Трамп, в частности, сказал, что Байден сошел с ума и при нем может начаться Третья Мировая война.

Суть этой риторики сводится к тому, чтобы показать президента США некомпетентным и этим, похоже, будут продолжать пользоваться. При этом я не думаю, что это существенно изменит расклад сил в Штатах. Возможно, это изменит настроения избирателей в штате Айова, где вскоре состоятся первые праймериз. Результаты сильно не влияют на праймериз по всей стране, но, возможно, будут некие изменения со стороны демократов, и часть тех, кто колеблется, все-таки проголосуют за Байдена.

Каким образом ситуация в Красном море влияет на Украину – при каких условиях это может отвлечь Штаты от войны в Украине?

Не думаю, что на нас это как-то серьезно влияет. Проблемы, которые у нас существуют, например, с заморозкой финансовой военной помощи, не зависят от Йемена. Будут эти удары или нет, это мало на что повлияет, потому что ключ к решению нашего вопроса лежит в Конгрессе и связан с переговорами республиканцев и демократов.

Даже медийное отвлечение внимания от Украины не является критерием, по которому можно оценивать наши позиции. Об Украине уже давно не пишут каждый день, и это не зависит от Йемена. То есть серьезных последствий для Украины, по крайней мере до тех пор, пока не началась большая региональная война. Но, повторюсь, пока она маловероятна.

Участие Саудовской Аравии в ударах по Йемену – это потенциальная точка риска региональной эскалации, потому что хуситы могут воспринять это как враждебный акт, чтобы разрушить свое перемирие с саудитами и начать бомбить их нефтяные объекты (как это было в 2019-2020 году). Все будет зависеть от реакции хуситов. Режим прекращения огня выгоден обеим сторонам, от него никто не хочет отказываться. И, наверное, иранцы будут их уговаривать не слишком обострять ситуацию.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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