Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара

Силы обороны Украины на Таврическом направлении смогли уничтожить редкую САУ 2С34 "Хоста", а также еще 60 единиц военной техники российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-sobrali-40-tysyach-soldat-general-vsu-nazval-napravlenie-glavnogo-udara-10533119.html Ссылка скопирована

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили редкую технику врага / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Количество оккупационных войск в районе Авдеевки остается неизменным. Россияне сконцентрировали на этом направлении боевых действий 40 тысяч военных для наступления на позиции Сил обороны Украины. Об этом в эфире Национального телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении - это примерно 40 тысяч военнослужащих", - сказал спикер.

Штупун также отметил, что российские оккупанты продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на фронте. Только за вчерашний день защитники уничтожили 27 вражеских дронов.

видео дня

Какова ситуация на Таврическом направлении?

В то же время, на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили довольно редкую российскую САУ 2С34 "Хоста", кроме того, поврежден ЗРК "ТОР". Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам бригадного генерала, российские оккупационные войска продолжают активно наносить авиаудары по позициям сил обороны Украины. Он добавил, что только за вчерашний день, противник нанес 34 авиаудара, большинство из которых - в Донецкой области.

Тарнавский отметил, что также было зафиксировано несколько случаев использования вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25 для ударов. Враг совершил 43 боевых столкновения и совершил 914 артобстрелов, сосредотачивая свои усилия в районах Авдеевки и Новомихайловки.

"Общие потери врага в живой силе составили 437 человек и 60 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единицу специальной техники. Взлетел в воздух 1 вражеский склад с боеприпасами", - написал генерал.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные осуществили успешную контратаку вблизи Орлянки, освободив от российских оккупантов 1,7 квадратных километров территории. Аналитики ISW отмечают, что хотя российские и украинские войска продолжают позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, не было подтверждений изменений на линии фронта в этом районе.

Также военный эксперт Богдан Мирошниченко предупреждает, что усиление российских атак на ключевых направлениях может произойти в течение следующих 10 дней. Он прогнозирует возобновление штурмовых действий под Авдеевкой до 20 января и отмечает, что осенне-зимнее наступление оккупантов еще не завершилось.

Кроме этого, на Купянском направлении Силы обороны нанесли противнику значительные потери, сообщила майор Надежда Замрига. По ее словам, россияне могут работать волнами, подтягивая резервы, и эта тактика свидетельствует об их попытке найти слабые места для дальнейшего прорыва.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.