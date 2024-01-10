Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ назвали причину

В ВСУ сообщили, что в ходе штурмовых действий на Купянском направлении враг понес значительные потери. особенно среди личного состава.

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В ВСУ прокомментировали ход боевых действий на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

На Купянском направлении войска обороны нанесли противнику значительные потери. В то же время, российские оккупационные войска уменьшили интенсивность своих атак. Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига в эфире "Эспрессо".

"Бригада находится на Купянском направлении. Враг несколько уменьшил количество атак, но не оставил своих намерений. Такую ситуацию мы уже наблюдали. Захватчики работают волнами, подтягивая резервы, - отмечает она.

По ее словам, если россияне в течение одних суток пытаются штурмовать оборонительные позиции ВСУ поняд 10-15 раз, то это может свидетельствовать о намерении противника найти слабые места для дальнейшего прорыва.

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"Вражеская пехота сует, идет тяжелая и автомобильная техника, подвозя БК и продовольствие. Когда россияне несут потери, получив по зубам, то они не забирают своих погибших и раненых. Отходят на свои позиции, и несколько дней имеем количество атак менее 10. Сейчас такой период", - отметила Замрига.

Она также добавила, что в ходе наступательных действий на Купянском направлении россияне понесли большие потери в живой силе.

"Сейчас противник пытается пополнить запасы человеческого ресурса. В основном это мобилизованные, которые недавно отбывали наказание в местах лишения свободы, и их очень много. Ожидаем, что вскоре увеличится количество атак со стороны врага", - подчеркнула Замрига.

Угроза наступления на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 января журналисты издания The Telegraph опубликовали материал в котором утверждалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в районе Купянска. По данным британских журналистов, ожидается, что нападение состоится 15 января.

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя возможную угрозу наступления на Харьков, призвали не паниковать. По их словам, военные готовы к различным развитиям событий.

Представитель ВСУ Владимир Фитьо отметил, что российские войска атакуют Купянское направление с октября. Несмотря на ежедневные штурмовые действия, врагу не удалось добиться успеха.

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