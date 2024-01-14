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Израиль готовит наращивание военной мощи: к чему готовится государство

Юлия Закрепа
14 января 2024, 09:35
Через восемь недель будет представлен план огромного дополнительного финансирования, чтобы обеспечить независимость в наращивании сил.
Война В Израиле, Беньямин Нетаньяху
Израиль готовится увеличить оборону / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Премьер-министр Биньямин Нетаньяг подчеркнул, что Израиль намерен увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.

По словам Нетаньяху, через восемь недель будет представлен план огромного дополнительного финансирования, чтобы обеспечить независимость в наращивании сил и прочего, что необходимо для нашей безопасности в ближайшие годы, информирует Al Jazeera.

В то же время премьер-министр, комментируя статью в The Wall Street Journal о якобы планах Израиля провести "военную операцию" для установления контроля над границей между Сектором Газы и Египтом, заявил, что решение по захвату Филадельфийского коридора еще не принято.

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Он отметил, что "изоляция группировки "Хамас" путем окружения была целью действий в Газе", но "существует ряд вариантов".

Напомним, что Израиль взял под контроль Сектор Газа, террористы в панике бегут. Министр обороны рассказал о том, что в последние дни израильские военные также активизировали уничтожение тоннелей ХАМАС.

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня. ХАМАС отпустит 50 заложников, из которых 30 несовершеннолетних. Израиль отпустит 150 палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних до 19 лет.

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