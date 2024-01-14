Это больше чем просто альянс: Зеленский раскрыл детали соглашения с Британией

По словам президента Украины Владимира Зеленского, двустороннее соглашение с Великобританией поможет защитить европейские ценности от агрессора.

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Зеленский раскрыл детали соглашения с Британией / Коллаж Главред, фото: УНИАН

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение по безопасности. Этот документ стал первым среди соглашений по безопасности, которые были заключены в рамках договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и присоединившимися к ним государствами. Согласно этому соглашению, Великобритания обязуется оказывать безопасностную поддержку Украине до момента ее вступления в НАТО. В своей колонке для The Times Зеленский отметил: "С помощью Великобритании мы можем обеспечить, что свобода одержит победу над агрессией".

"Это не просто декларация, это реальность: мы союзники, которые работают вместе, чтобы защитить европейскую безопасность и защитить наши ценности", - написал Зеленский.

Воложимир Зеленский указал на то, что Великобритания стала первой страной, которая заключила стратегический союз с Украиной, но она не станет последней.

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"Нет сомнения: украинцы заслуживают этого союза. Прогнав российских оккупантов, Украина продемонстрировала нашу способность восстановить безопасность как на суше, так и на море и продемонстрировала, насколько украинцы ценят нашу свободу, что не менее важно. Сейчас Украине просто необходимо дать все необходимое, чтобы она смогла победить Россию в этой исторической битве", - сказал Зеленский.

Он отметил, что соглашение с Великобританией выходит за рамки обычного альянса в сфере безопасности - это новый этап партнерства между государствами, имеющий стратегическое значение на сто лет вперед.

"Великобритания всегда защищала свободу. Ради мира и нашего общего будущего она должна продолжать это делать. Когда мы вместе победим, любой агрессор, большой или малый, будет знать, что его ждет, если он нарушит международное право. Мы показали, что Россию можно преодолеть - и если мы сможем преодолеть такую опасность для международного порядка, то мы сможем убедить даже самых серьезных потенциальных агрессоров, что война будет потерей и для них. Вот почему мы должны победить. Вот почему мы должны быть вместе. Вот почему наш альянс имеет значение", - написал Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина постоянно занимается обеспечением безопасности для своих граждан. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями балтийских СМИ в Риге. По его словам, этот процесс развивается медленно, однако основные положения могут быть обнародованы частично в ближайшее время.

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали важное соглашение по безопасности, которая охватывает гарантии в случае возможного нового нападения РФ.

Соединенные Штаты Америки могут заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности, наподобие той, которую заключила Великобритания. Соответствующие переговоры уже начались. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк во время брифинга.

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