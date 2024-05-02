Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

Российские оккупанты ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре в городе Дергачи на Харьковщине.

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Российские оккупанты ударили по Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Карта воздушных тревог, Минобороны РФ

Российские оккупанты подняли в воздух тактическую авиацию. После этого КАБы полетели в направлении Харькова. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Харьков - укрытие! КАБ в направлении города!" - говорилось в сообщении.

Российские оккупанты ударили по Харьковщине / фото: скриншот

После этого в Харьковском районе раздались мощные взрывы. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что удар был по городу Дергачи. Под обстрелом оказался объект гражданской инфраструктуры.

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"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Проверка профильными службами и ликвидация последствий продолжается. До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами", - написал Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрела пострадали семь человек, шесть из которых - дети.

"Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте", - добавил Синегубов.

Удары России по Харькову - последние новости

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове, сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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