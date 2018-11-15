"После платежек за отопление будет не до покупок": кто и какими скидками заманивает украинцев на Черную пятницу-2018

15 ноября 2018, 17:32

Порадуют своими скидками не только интернет-магазины, но также невиртуальные магазины.

Черная пятница
Черная пятница: кто какие скидки обещает / Журнал Житомира

Уже на следующей неделе украинцев ждет день массовых распродаж. Черная пятница-2018 выпала на 23 ноября.

Порадуют своими скидками не только интернет-магазины, но также бутики в торговых центрах и другие невиртуальные магазины в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Полтаве и других городах Украины.

Притом готовятся они все ко дню "Х" весьма серьезно. Как пишет известный блогер Денис Гороховский в своем Telegram-канал Гороховский live: "Намедни общался с товарищем, который в промышленных масштабах торгует электроникой в розницу. Говорит, мол, активно готовимся к Черной пятнице и т.д. и т.п. На вопрос, мол, неужели настолько продажи растут, что нужно полмесяца жить на работе, получил ответ, который заставил взглянуть на ситуацию совершенно под другим углом: "Ты понимаешь, дело не в самой пятнице. Просто это крайняя точка, когда можно что-то продать.

Потом людям придут первые платежки за отопление и продажи умрут до апреля минимум.

В прошлом году так было, а этом ожидаем ситуацию еще хуже".

К слову, в пятницу распродажи только стартуют, а вот длиться они могут до недели. К примеру, Черная пятница на Aliexpress начнется 23 ноября в 09:00 по киевскому времени и продлится три дня – до 25 ноября. Здесь обещают скидки на все группы товаров до 90%.

Черная пятница: самые большие скидки

Итак, в Черную пятницу-2018 в Украине кто-то будет искать себе тушь, а кто-то – Xbox One для любимого (пока что цены на него стартуют от 7,1-7,6 тыс. грн).

Скидки от 60% до 70% на телефоны, смартфоны и иную технику украинцам уже пообещали "Розетка", "Цитрус", Comfy, Moyo.ua, "Алло" и другие. Например, магазин "Цитрус" предлагает грандиозные скидки от 7 до 70% на самые разнообразные товары. А та же "Розетка" обещает скидки уровня 50-60%.

На данный момент Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Blue на "Розетке", к примеру, стоит 2 899 грн. А топом продаж назван Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Black за 2 999 грн. Максимальная его цена – 14999 грн (за Xiaomi Mi Mix 2S 6/128GB White). Ну что ж, посмотрим, сколько эти гаджеты будут стоить в Черную пятницу.

Также на Черную пятницу распродажу устроят "Эльдорадо" (до 60%), "Фокстрот" (до 50%) и другие интернет-магазины.

Черная пятница в "Алло" обещает скидки от 20% до 70% на более чем 500 товаров в таких категориях, как смартфоны, гаджеты и др.

Читайте также"Считаем доллар по 45 грн/$": эксперты подсчитали, насколько подорожают лекарства в УкраинеОтрадно, что закупаться украинцы могут не только в отечественных магазинах. Тот же Алиэкспресс или Амазон вполне могут составить конкуренцию украинским магазинам. Что правда, против них играет курс доллара: даже со скидками некоторые товары в пересчете на гривны могут показаться украинцам излишне дорогими.

Мебель можно будет купить в JYSK.

В "аттракционе невиданной щедрости" будет участвовать даже сеть фитнесс-клубов SportLife.

Черная пятница: парфюмерия и косметика

Скидки на Черную пятницу-2018 украинкам обещают MakeUp, Kosmo и др. 

Черная пятница: одежда и обувь

К примеру, Lamoda обещает скидки до 80%, Bonprix – до 60%. 

ZARA обещает скидки на теплую одежду до 50%, а Answear и Mango – до 70% (причем не только на одежду, но еще и на аксессуары и обувь).

Черная пятница: как подготовиться

Магазины применяют немало хитростей, чтобы заманить побольше покупателей и в Черную пятницу заставить их накупить всего и побольше. Поэтому готовиться к этому событию лучше заранее. Как это сделать – читайте в нашем материале Как подготовиться к Черной пятнице.

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