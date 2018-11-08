Как подготовиться к Черной пятнице

Черная пятница: как подготовиться / Vihtorias

Черная пятница-2018 все ближе и ближе.

В Украине огромными скидками (до 90%) клиентов порадуют ведущие интернет-магазины, в том числе "Розетка". Будут распродажи и в торговых центрах. А Черная пятница на Aliexpress продлится аж три дня.

Когда Черная пятница в Украине в 2018 году

В этом массовые распродажи украинцев ждут 23 ноября. То есть через неделю.

Черная пятница-2018: как подготовиться

Магазины применяют немало хитростей, чтобы заманить побольше покупателей и в Черную пятницу заставить их накупить всего и побольше. Поэтому готовиться к этому событию лучше заранее.

Так, эксперты рекомендуют:

составить список нужных покупок заранее, чтобы не купить товар, который будет просто пылиться на полке;

заранее узнать цену приглянувшегося товара – особенно если речь идет, к примеру, о дорогой технике – чтобы в итоге убедиться, что скидка на него действительно есть и она честная;

установить самому себе финансовую планку – сумму, трата которой будет для вашего бюджета неболезненной. Иначе слишком велик риск остаток месяца питаться растворимой лапшой;

начинать охоту за приглянувшимся товаром заранее – все хорошее раскупают быстрее всего, так что до вечера ждать не стоит;

учитывать разницу во времени – если речь идет об иностранных сайтах (те же AliExpress, eBay и Amazon.com) и помнить про предыдущий совет;

перед покупкой проверить возможность ее вернуть: некоторые магазины в Черную пятницу указывают мелким шрифтом, что вещи со скидкой возврату и обмену не подлежат. По закону "О защите прав потребителей" это, конечно, не так – но нервов, отстаивая свои права, вы рискуете потратить еще больше, чем денег на покупку товара;

не упускать возможность воспользоваться кэшбэком (возврат части денег за покупку) – для этого нужно регистрироваться на тематическом сайте и далее следовать их инструкции.

Ранее Сеть возмутило видео драки из-за скидок в российском магазине. Инцидент произошел в городе Оренбург. "*баный стыд! *БАНЫЙ,С*КА,СТЫД! И *БАНЫЙ БЕСПРОСВЕТНЫЙ П*ЗДЕЦ!" − бурно, обильно и матерно вознегодовал пользователь ReshateL'.