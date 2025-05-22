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Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со спящим мальчиком за 21 секунду

Виталий Кирсанов
22 мая 2025, 03:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем задании "Найдите отличия" только те, у кого острые глаза и отличное внимание, могут найти три отличия на картинках спящего в кровати мальчика за 21 секунду. Сможете ли вы их найти? Проверьте свои навыки наблюдения прямо сейчас!

В этом задании "Найдите отличия" представлены две картинки спящего в кровати мальчика. Хотя на первый взгляд эти две картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три едва заметных отличия.

видео дня

Сможете ли вы найти три отличия за 21 секунду?

Приготовьтесь проверить свое внимание к деталям прямо сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найдите отличия" повышают концентрацию, интеллект и сосредоточенность.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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