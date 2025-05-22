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Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед: определился победитель Лиги Европы УЕФА

Виталий Кирсанов
22 мая 2025, 01:59
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Поединок проходил в испанском городе Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
Определился победитель Лиги Европы
Определился победитель Лиги Европы УЕФА / коллаж: Главред, фото: uefa.com

Кратко:

  • 1:0 в пользу "Тоттенхэма"
  • Для "Тоттенхэма" это третья победа в финале турнира

В среду, 21 мая, в финальном матче Лиги Европы УЕФА английский футбольный клуб "Тоттенхэм" (Лондон) выиграл у английского "Манчестер Юнайтед" и завоевал трофей. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Поединок проходил в испанском городе Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" в присутствии 55 тыс. зрителей.

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На 42-й минуте игры мяч забил футболист "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон из Уэльса, и этот точный удар оказался в результате единственным.

Итог – 1:0 в пользу "Тоттенхэма".

Статистика показывает, что у команды из Манчестера было больше атак (60 против 23-х), большее владение мячом (65% против 35%) и точнее пасы (86% против 67%).

В плей-офф по пути к финалу Лиги Европы команда из Лондона обыграла "Алкмаар" из Нидерландов (1/8 финала, 0:1 и 3:1), "Айнтрахт" из Германии (четвертьфинал, 1:1 и 1:0) и "Буде-Глимт" из Норвегии (3:1 и 2:0).

Для "Тоттенхэма" это третья победа в финале турнира (с учетом периода, когда он назывался Лигой УЕФА), предыдущие триумфы были в 1972-м и 1984 году.

В прошлом сезоне итальянская "Аталанта" выиграла Лигу Европы УЕФА и впервые в своей истории завоевала еврокубок. В решающем матче команда оказалась сильнее немецкого "Байера".

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