Сборная Украины разгромила Румынию: украинцы шокировала хозяев чемпионата

Денискин оформляет дубль, Дьяченко не пропускает, а Мережко празднует день рождения победой.

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Украина победила Румынию на ЧМ-2025 / Коллаж: Главред, фото: Instagram fhu_official

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Кто забил и как развивался счет

Почему эта победа важна для турнирной ситуации

Когда и с кем сборная сыграет следующий матч

Национальная сборная Украины по хоккею одержала уверенную победу в третьем матче чемпионата мира в Дивизионе 1А. Соперником "сине-желтых" стала команда Румынии, которая выступает на правах хозяина турнира, об этом сообщает ФХУ.

"Хотя реализовать большинство на старте игры не удалось, оно позволило украинцам войти в игру с позиции силы. Вскоре Бородай и Денискин отобрали шайбу за воротами соперника, и после паса Денискина Захаров открыл счет - Виктор отличился в третьем матче подряд", - сообщает Федерация хоккея Украины.

Менее чем через две минуты Лялька индивидуальными действиями удвоил преимущество. А на 9-й минуте звено Денискин - Захаров - Бородай снова провело образцовую атаку: Денискин отобрал шайбу, Захаров отдал, а Бородай поразил ворота. После третьего пропущенного гола румынская команда сменила голкипера.

Во втором периоде украинцы продолжили доминировать. Они контролировали шайбу, действовали активно в чужой зоне и уверенно прессинговали, заставляя соперника ошибаться. В результате румыны получили шесть минут штрафного времени. Несмотря на то, что большинство реализовать не удалось, во время одной из них наши хоккеисты замкнули соперника в зоне, и Денискин оформил дубль.

В третьем периоде команда сохранила концентрацию и не позволила сопернику отквитать хотя бы одну шайбу. Голкипер Дьяченко оформил свой первый шатаут на турнире, что стало символическим подарком ко дню рождения капитана Ильи Мережко, которому 30 апреля исполнилось 27 лет.

Благодаря победе сборная Украины избежала риска понижения в классе и значительно улучшила свои шансы на финиш в топ-2. Следующий поединок - уже 1 мая против сборной Польши, которая также имеет шесть очков после трех матчей.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук снова продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Также в США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

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