Катар подарил США самолет за $400 млн - Трамп гневно набросился на журналиста

Кратко:
- Катар подарил Трампу самолет Boeing 747
- США официально приняли от Катара самолет стоимостью около $400 млн
- Трамп назвал "ужасным" и "недостаточно умным" журналиста NBC из-за вопроса о самолете
Соединенные Штаты приняли от Катара самолет Boeing 747 стоимостью около 400 миллионов долларов. Самолет модернизируют для использования в президентских целях Дональда Трампа. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии для The New York Times.
По его словам, Министерство обороны официально приняло самолет, который подарило Трампу правительство Катара, соблюдая все федеральные правила и нормы. Следующим шагом будет быстрая модернизация самолета, чтобы он мог выполнять функции нового Air Force One - самолета Военно-воздушных сил США, на борту которого находится президент.
Пентагон уже получил задание от Министерства обороны разработать меры безопасности и учесть все функциональные требования для самолета, который будет использоваться для перевозки президента. В то же время представители Пентагона признают, что самолет, который оценивается экспертами в примерно 400 миллионов долларов, требует значительного ремонта и технических изменений, прежде чем его можно будет считать безопасным для перевозок Трампа.
"Любой гражданский самолет потребует значительных модификаций для этого... Исходя из указаний министра, мы имеем позицию, и сейчас мы рассматриваем, что нужно для этого конкретного самолета", - заявил министр ВВС Трой Майнк.
Трамп оскорбил журналиста
Во время встречи с президентом Южной Африки Дональд Трамп разозлился из-за вопроса журналиста о самолете-подарке от Катара, который могут использовать как Air Force One, пишет CNN. Трамп резко перебил журналиста NBC и заявил: "О чем вы говорите? Знаете, вам нужно отсюда убираться. Какое это имеет отношение к катарскому самолету?"
Несмотря на раздражение, Трамп назвал передачу самолета Катаром "замечательным делом". Американский президент утверждает, что самолет передали на баланс ВВС США, а не ему лично.
В то же время он оскорбил представителя СМИ и выступил с критикой в адрес Брайана Робертса - председателя правления и генерального директора компании Comcast Corporation, которой принадлежит телеканал NBC.
"Вы ужасный... Вы недостаточно умны, чтобы быть репортером", - сказал Трамп.
В ответ на ситуацию президент Рамафоса с юмором заметил: "Извините, у меня нет самолета, чтобы дать вам". На это Трамп ответил: "Если бы Южная Африка предложила реактивный самолет - я бы его взял".
Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила информацию, отметив, что передача самолета от катарской королевской семьи является "пожертвованием нашей стране".
Заявления Дональда Трампа - последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может отступить от мирных переговоров по войне в Украине, если не увидит прогресса. В интервью CNN он рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным, во время которого спросил, когда тот "прекратит это кровопролитие". Трамп считает, что российский лидер хочет завершить войну, но в переговорах "задействованы большие эго".
Также Трамп заявил, что пока не планирует усиливать санкции против России из-за войны в Украине, поскольку видит шанс на прогресс в урегулировании. В то же время он не исключил возможность новых санкций в будущем.
Как сообщал Главред, после разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить новых санкций против РФ, что шокировало Зеленского и лидеров ЕС. Трамп назвал санкции "плохой идеей", потому что, по его мнению, Путин "хочет заключить сделку".
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Самолет Boeing 747-400
Boeing 747-400 - одна из модификаций Boeing 747, четырехдвигательный реактивный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет, производимый компанией Boeing Commercial Airplanes. Серия -400 стала самой продаваемой модификацией успешного семейства 747. Основным отличием от других моделей 747 являются концевые крылья, хотя модификация -400D их не имеет. В зависимости от модификации самолет может перевозить до 624 пассажиров и иметь дальность до 14 200 км, пишет Википедия.
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