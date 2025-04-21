В небе над Львовщиной кружил загадочный самолет: что это было на самом деле

Во Львовской области мог совершили испытательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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Шведский самолет-разведчик совершил первый полет над Львовщиной / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, скриншот

Что известно:

Над Львовской областью заметили самолет

Вероятно, им был шведский самолет Saab 340 AEW&C

Saab 340 оснащен радаром с дальностью обнаружения до 400 км

В понедельник, 21 апреля, в небе над Львовской областью совершил свой первый испытательный полет самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C. Его Украине передала Швеция. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко и ресурс Clash Report.

Министерство обороны Швеции во время объявления о передаче этих самолетов заявило, что Saab 340 AEW&C предоставит Украине "совершенно новые возможности" в сфере воздушной разведки и боевого управления целями. Самолет оснащен современными радиолокационными системами, которые позволяют ему обнаруживать воздушные и морские объекты на расстоянии до 400 км, что значительно повышает эффективность обнаружения и отслеживания угроз.

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Особенно важна возможность интеграции Saab 340 AEW&C с истребителями F-16, которые Украина также имеет. В такой интеграции самолет может обеспечивая раннее обнаружение запусков крылатых ракет с территории России. Это предоставит Украине дополнительные возможности для эффективного реагирования на воздушные угрозы и станет важным элементом для укрепления ее воздушной обороны.

Полет самолета над Львовской областью / Фото: скриншот

Украинские военные выразили возмущение относительно публикаций в соцсетях об этом факте.

"(Зачем неценз.) такое публиковать?" - спросил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В то же время Telegram-канал украинских OSINT-расследователей Exilenova опроверг информацию о патрулировании самолета Saab 340 AEW&C во Львовской области. По их данным, маршрут полета указывает на типичную деятельность самолета-лаборатории Ан-26КПА или подобного типа, который мог осуществлять проверку и калибровку аэронавигационного оборудования.

Усиление оборонных возможностей Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Франция передаст Украине дополнительные истребители Mirage, которые уже успешно защищают небо от "Шахедов" и других российских дронов. Президент Зеленский во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном подчеркнул, что количество таких самолетов будет увеличено.

Авиаэксперт Богдан Долинце считает, что альтернативой F-16 могут стать европейские истребители - Mirage из Франции, Eurofighter Typhoon из Британии и Gripen из Швеции. Mirage и Rafale могут быть готовы к применению через 6-8 месяцев, но с Gripen процесс будет длиннее из-за ограниченного количества самолетов.

Кроме этого, Силы беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали лазерный комплекс "Тризуб", способный уничтожать вражеские дроны, ракеты, авиацию и ослеплять технику на расстоянии до 10 км. Наведение пока осуществляется вручную, но ожидается усовершенствование.

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Кто такой Андрей Цаплиенко? Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины, пишет Википедия.

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