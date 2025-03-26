В Украину прибудет новая партия самолетов - Зеленский

Франция передаст Украине еще больше истребителей Mirage.

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Зеленский анонсировал появление новой партии Mirage / Коллаж: Главред, фото: ОП, ВВС Франции

Франция передаст Украине еще больше истребителей Mirage. Они также будут помогать защищать украинское небо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общей пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эти истребители сбивают ударные беспилотники типа "Шахед" и другие российские дроны.

"Очень хорошо показали себя ваши, уже наши - Mirage, боевые самолеты. Они уже стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться прежде всего от "Шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", - сказал Зеленский.

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Самолет Мираж Mirage / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Из-за российских ударов известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Позже пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что минувшей ночью украинские защитники сбили 114 вражеских БПЛА из 214. Кроме этого, 81 российский беспилотник не смог достичь своей цели.

Ранее РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

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