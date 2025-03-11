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Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Анна Косик
11 марта 2025, 05:03
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Истребители Франции, Великобритании и Швеции превосходят F-16 и могут стать альтернативой после замораживания поддержки со стороны США.
истребители
Европейские истребители даже превосходят F-16 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Что сказал авиаэксперт:

  • В Европе есть альтернативные платформы для поддержки авиации Украины
  • У трех стран есть более мощные истребители, чем F-16
  • Передача Украине истребителей из Европы может занять много времени

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о замораживании помощи Украине, что предусматривает и приостановление технической поддержки истребителей F-16.

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце рассказал в эфире Еспресо, что несмотря на такой шаг со стороны США, у Украины есть альтернатива. Речь идет о поставках истребителей из европейских стран.

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"В первую очередь речь идет об истребителях Mirage, которые сегодня Франция постепенно выводит в эксплуатацию. Эти самолеты соизмеримы по своим характеристикам с F-16, которые получила Украина. Но есть и более современные самолеты, ведь на сегодня во Франции, кроме Mirage, основной боевой самолет - Rafale. Все задачи, которые ранее выполнял Mirage, сейчас переводятся на Rafale", - подчеркнул он.

Кроме Франции истребители имеет и Великобритания. Самолеты Eurofighter Typhoon имеют радары, которые мощнее в некоторых версиях, чем имеющиеся в полученных Украиной F-16. Кроме этого боевая дальность Eurofighter почти 1400 км, в то время как у F-16 только 550 км.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Mirage / Инфографика: Главред

"В Европе еще есть шведские истребители Gripen, а именно JAS 39 Gripen, которые так же по своим характеристикам соответствуют уровню современных модификаций F-16, даже более продвинутых, чем были предоставлены Украине. Однако на сегодня самолетов Gripen изготовлено небольшое количество. Чтобы Украине получить дополнительные такие самолеты, то речь будет идти об их производстве, на что может потребоваться несколько лет. То есть по Gripen не будет быстрый процесс", - добавил авиаэксперт.

В то же время, если говорить о подготовке самолетов Mirage и их полетного состава, Долинце считает, что на нее необходимо от 6 до 8 месяцев, после чего истребители смогут находиться в воздушном пространстве Украины. Такие же сроки необходимы для Rafale и Typhoon, однако пока не идет речь об их применении.

Передача Украине истребителей из Европы - что известно

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5F. Авиационный эксперт Валерий Романенко тогда отметил, что эти самолеты можно будет использовать и для целей противовоздушной обороны, и для ракетных ударов пока по временно оккупированной территории Украины.

В начале 2025 года, как писал Главред, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года.

Впоследствии первые французские самолеты Mirage 2000 таки прибыли в Украину. Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что теперь они будут участвовать в защите украинского неба.

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Кто такой Богдан Долинце?

Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Европа Дональд Трамп военная помощь F-16 Mirage 2000-5 Saab JAS-39 Gripen
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