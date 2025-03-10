Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

Однако постоянная потеря поддержки США все равно станет серьезным ударом.

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Украина готова воевать в одиночку - The Times / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что написано в статье The Times:

Производство оружия в Украине выросло в 35 раз за три года

В течение года появится украинская альтернатива дальнобойному оружию от США

C тех пор, как США приостановили военную помощь Украине, внутреннее производство вооружений оказалось в центре внимания. Теперь многие рассматривают его не только как гибкое дополнение к западному оружию, но и как двигатель военной машины Киева. Об этом пишет The Times.

Так, через несколько часов после того, как Белый дом прекратил военную поддержку, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года.

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"Мы уже производим треть необходимого нам оружия, наша цель - 50 процентов", - написал он в Telegram.

Как отметил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, в начале войны производство оружия "начало расти из гаражей, домов людей и небольших заводов".

"В 2024 году военная промышленность переросла возможности правительства по закупкам. Теперь возможности в два-три раза превышают покупательную способность. Это то, что остановило россиян на фоне постоянного дефицита западной огневой мощи. Несколько [компаний] уже вышли на мировой уровень", - сказал он.

Экс-министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что, хотя европейское и американское оружие по-прежнему чрезвычайно ценно, сейчас для Украины первоочередной задачей является зарабатывание денег для инвестирования в отечественное производство вооружений.

"У нас есть своя Кремниевая долина. В гаражах по всей стране есть гениальные исследователи и инженеры, которые делают то, чего никто раньше не делал… Крупнейшая военная лаборатория на планете - это Украина, вторая - Израиль, но мы - самая крупная. Поэтому лучшая инвестиция в европейскую оборону - это инвестиции в украинскую оборону", - отметил он.

Резников также считает, что благодаря инновациям прекращение военной поддержки США вряд ли приведет к существенному сдвигу на фронте.

"Сегодняшняя война, спустя три года, - это совершенно другая война… Пехота редко встречается друг с другом на поле боя. Значительный прорыв наших линий русскими в настоящее время крайне маловероятен. Если они отправят колонну танков, как это было в феврале 2022 года, ее уничтожат беспилотники", - отметил он.

Однако постоянная потеря поддержки США все равно станет серьезным ударом, сказал Загороднюк.

"[Дроны], хотя они фактически знаменуют собой военно-техническую революцию, все еще не могут заменить большие ракеты, противовоздушную оборону, разведку и пилотируемую авиацию во многих отношениях", - отметил он.

При этом самые ярые сторонники украинской оборонной промышленности считают, что в течение года появится отечественная альтернатива дальнобойному оружию от США, отмечается в статье.

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Ранее сообщалось о том, что Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США. Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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