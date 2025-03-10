Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

Виталий Кирсанов
10 марта 2025, 14:40
848
Однако постоянная потеря поддержки США все равно станет серьезным ударом.
Украина
Украина готова воевать в одиночку - The Times / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что написано в статье The Times:

  • Производство оружия в Украине выросло в 35 раз за три года
  • В течение года появится украинская альтернатива дальнобойному оружию от США

C тех пор, как США приостановили военную помощь Украине, внутреннее производство вооружений оказалось в центре внимания. Теперь многие рассматривают его не только как гибкое дополнение к западному оружию, но и как двигатель военной машины Киева. Об этом пишет The Times.

Так, через несколько часов после того, как Белый дом прекратил военную поддержку, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года.

видео дня

"Мы уже производим треть необходимого нам оружия, наша цель - 50 процентов", - написал он в Telegram.

Как отметил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, в начале войны производство оружия "начало расти из гаражей, домов людей и небольших заводов".

"В 2024 году военная промышленность переросла возможности правительства по закупкам. Теперь возможности в два-три раза превышают покупательную способность. Это то, что остановило россиян на фоне постоянного дефицита западной огневой мощи. Несколько [компаний] уже вышли на мировой уровень", - сказал он.

Экс-министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что, хотя европейское и американское оружие по-прежнему чрезвычайно ценно, сейчас для Украины первоочередной задачей является зарабатывание денег для инвестирования в отечественное производство вооружений.

"У нас есть своя Кремниевая долина. В гаражах по всей стране есть гениальные исследователи и инженеры, которые делают то, чего никто раньше не делал… Крупнейшая военная лаборатория на планете - это Украина, вторая - Израиль, но мы - самая крупная. Поэтому лучшая инвестиция в европейскую оборону - это инвестиции в украинскую оборону", - отметил он.

Резников также считает, что благодаря инновациям прекращение военной поддержки США вряд ли приведет к существенному сдвигу на фронте.

"Сегодняшняя война, спустя три года, - это совершенно другая война… Пехота редко встречается друг с другом на поле боя. Значительный прорыв наших линий русскими в настоящее время крайне маловероятен. Если они отправят колонну танков, как это было в феврале 2022 года, ее уничтожат беспилотники", - отметил он.

Однако постоянная потеря поддержки США все равно станет серьезным ударом, сказал Загороднюк.

"[Дроны], хотя они фактически знаменуют собой военно-техническую революцию, все еще не могут заменить большие ракеты, противовоздушную оборону, разведку и пилотируемую авиацию во многих отношениях", - отметил он.

При этом самые ярые сторонники украинской оборонной промышленности считают, что в течение года появится отечественная альтернатива дальнобойному оружию от США, отмечается в статье.

Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США. Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

Больше новостей:

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости США военная помощь the Times Денис Шмыгаль Андрей Загороднюк Алексей Резников
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    15:40Синоптик
    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    14:40Украина
    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    13:58Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

    Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    Налет "отпадет сам" за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

    Налет "отпадет сам" за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

    4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

    4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Последние новости

    15:40

    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    15:23

    Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

    15:08

    Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

    14:40

    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    13:58

    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
    13:50

    "Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

    13:45

    Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

    13:22

    США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

    12:53

    5 знаков зодиака, которые любят роскошь

    Реклама
    12:35

    Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

    12:32

    Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

    12:27

    Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

    12:10

    Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

    12:07

    "Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

    11:52

    "Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

    11:20

    Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

    11:02

    ВСУ сорвали наступление РФ с бронетехникой: ситуация возле Покровска изменилась

    10:46

    Китайский гороскоп на завтра 11 марта: Кроликам - страх, Драконам - гнев

    10:29

    США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

    10:18

    Пришло "время гривни": что будет с курсом и стоит ли покупать валюту

    Реклама
    09:56

    Будет рекордный урожай: какое удобрение любит болгарский перец

    09:37

    Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

    09:22

    Дивный новый мир Маскамнение

    09:06

    "Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

    09:05

    Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

    09:05

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

    09:00

    Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:29

    "Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

    07:56

    Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

    07:53

    "Приятно осознавать": Алла Пугачева мощно прошлась по российской журналистке

    07:10

    Где спряталась белка: только "гений головоломок" найдет ее за 10 секунд

    06:55

    Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

    06:19

    Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: чего ждать?мнение

    05:57

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    05:00

    Где спрятался полицейский: только идин из пяти найдет копа за 5 секунд

    04:06

    РФ может начать новую войну: появился неожиданный сценарийВидео

    03:32

    "Есть рычаги давления": США могут резко изменить свою позицию в отношении УкраиныВидео

    03:11

    Без стирки и химии: как легко избавиться от неприятного запаха из обуви

    01:30

    "Это самое сильное": Рианна впервые показала свои гламурные роды

    Реклама
    09 марта, воскресенье
    23:51

    Через год после скандального развода: Натали Портман закрутила новый роман

    23:48

    Зеленский сказал, какого результата ожидает от встречи в Саудовской Аравии

    23:17

    Как брат Джей Ди Вэнса воевал за Украину в составе "Волков да Винчи"мнение

    23:08

    Звезда Лиги Смеха оказался в розыске ТЦК - что произошло

    22:47

    Британия передает разведданные Украине: СМИ выяснили, как могут обойти запрет США

    22:16

    "Вы будете отвечать": в США анонсировали "адские санкции" против РФ

    22:14

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    21:26

    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине

    21:25

    "Я стесняюсь": Леся Никитюк впервые рассказала, чего стыдится в своей внешности

    21:21

    "Мясник из Белого дома": экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять