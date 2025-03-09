"Будет хуже, чем Афганистан": Грэм призвал возобновить военную помощь Украине

Линдси Грэм прокомментировал предстоящие переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии.

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Линдси Грэм высказался о возобновлении помощи ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

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До прекращения огня Украине нужно возобновить помощь, говорит Грэм

Грэм прокомментировал предстоящие переговоры между США и Украиной

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что Соединенные Штаты Америки должны возобновить предоставление Украине разведывательные данных и поставки оружия.

"Пока продолжаются боевые действия, если мы отключим Украину (от помощи — Ред.), будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это делать. Но до тех пор, пока у нас не будет прекращения огня, я бы дал Украине то, что им нужно, а также разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя", – цитирует его CNN.

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Американский политик рассказал о своей беседе с советником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем о том, что цель США — "почетно и справедливо положить конец войне". Он также обвинил президента Владимира Зеленского, что тот якобы "провалил это" на своей недавней напряженной встрече в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом.

Комментируя предстоящие переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии, он сказал, что американские переговорщики на этой неделе узнают, "как выглядит хорошее соглашение" для киевских официальных лиц.

Грэм добавил, что он планирует в ближайшие дни внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России, чтобы подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров по прекращению войны.

Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США. Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

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Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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