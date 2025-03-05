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В Белом доме назвали настоящую причину прекращения военной помощи Украине

Юрий Берендий
5 марта 2025, 22:47
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В Белом доме отметили, что приостановление помощи Украине связано с необходимостью пересмотра финансирования и является лишь "паузой".
В Белом доме назвали настоящую причину прекращения военной помощи Украине
В Белом доме сделали заявление о помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем заявили в Белом доме:

  • Остановка помощи для Украины состоялась для того, чтобы пересмотреть финансирование
  • Сейчас речь не идет о полной отмене помощи Украине

США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, а вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас или в Совет национальной безопасности, или в ЦРУ", - заявила Левитт.

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В ответ на вопрос журналиста о возможной отмене или возобновлении поддержки, Левитт отметила, что сейчас речь идет лишь о паузе для оценки ситуации, без принятия конкретных решений.

"Опять же, это пауза для пересмотра", - ответила она.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Приостановка помощи Украине от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пауза в военной помощи США Украине является временной и связана с событиями в Белом доме, произошедшими в прошлую пятницу. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время брифинга. Отвечая на вопрос о приостановлении поддержки, он подчеркнул, что это лишь временная мера.

Политический эксперт Тарас Загородний высказался относительно того, сможет ли Европа полностью компенсировать Украине отсутствие военной помощи США.

Между тем, по данным Axios, помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не возобновят военную помощь Украине, пока не будет определена дата мирных переговоров с Россией.

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Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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