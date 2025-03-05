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Обращение Трампа и новый удар от США: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
5 марта 2025, 22:03
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Новости Украины 5 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Обращение Трампа и новый удар от США: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 5 марта / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Главред, Владимир Зеленский/Telegram, СтратКом ВСУ, Donald J. Trump/Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письмо от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам о мире. Россия также дала "серьезные сигналы" о готовности к прекращению войны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта. Вопрос Украины прозвучал в самом конце выступления президента США.

По словам Трампа, он "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

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Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

Президент Дональд Трамп хочет изменить соглашение о доступе США к полезным ископаемым Украины и сделать его "больше и лучше". Сейчас текст документа не финализирован.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, параметры соглашения между Украиной и США могут измениться, поскольку Трамп "сейчас настаивает на "большей, лучшей сделке".

Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил об агрессивных и непрофессиональных действиях российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем. Об этом он сообщил в микроблоге X.

По его словам, в воскресенье пилот российского самолета трижды совершил опасное сближение, что могло привести к потере управления беспилотником.

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину

Решение Дональда Трампа прекратить поставки оружия Киеву повлияет на обороноспособность Украины, в частности на защиту городов от российских атак, ведь Украина в значительной степени зависит от американских систем "Патриот", отмечают эксперты Института изучения войны.

Трамп объявил о "сигналах о мире" от РФ: у Зеленского сделали заявление

Риторика о стремлении России к миру и переговорам будет иметь смысл только тогда, когда оккупанты прекратят ежедневно наносить удары по Украине ракетами и дронами. Пока кремлевский глава Владимир Путин пренебрегает мирным процессом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа во время выступления главы Белого дома в Конгрессе.

Макрон и Стармер готовы ехать в США с Зеленским: в чем цель визита

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить мирный план.

Как пишет Daily Mail, поездка трех лидеров в США может состояться уже на следующей неделе.

США запретили Британии передавать разведданные Украине - Daily Mail

США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании якобы получили приказ, который прямо запрещает передачу Украине разведывательных данных, полученных в США. Эти данные известны как Rel UKR, что является сокращением от Releasable to Ukraine ("Доступные для Украины").

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах - CNN

Представители президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели первые негласные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после словесной перепалки в Белом доме. Они призвали Киев возобновить контакты с Вашингтоном и подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Как сообщает CNN, у Трампа акцентировали внимание на том, что отношения Киева и Вашингтона надо как можно скорее стабилизировать. Американцы призвали это сделать еще до выступления Трампа в Конгрессе.

Военная помощь Украине: в The New York Times узнали о решении Трампа

Американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил преимущественно внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщает The New York Times, журналисты сделали анализ речи Трампа в Конгрессе и пришли к выводу, что глава государства посвятил мало времени ситуации на международной арене.

РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

Основными задачами российских оккупационных войск РФ на Новопавловском фронте, в районе села Великая Новоселка, является выход к административным границам Донецкой области, а также к трассе Донецк-Запорожье.

Россияне идут в наступление колоннами и давят на север от Великой Новоселки, рассказал офицер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко (Суетолог), передает Суспільне.

Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

В украинской столице началась метеорологическая весна. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Начиная с 28 февраля, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, которая находится в пределах климатической нормы", - говорится в сообщении.

Остановка обмена разведданными с Украиной: в ЦРУ сделали важное заявление

Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. Такую информацию опубликовал корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

У Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение о прекращении военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон смогут продвинуться в переговорах и укрепить доверие. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц, пишет Reuters.

По его словам, США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Цели в нескольких областях: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорами

Россия продолжает реализовывать свои агрессивные планы в отношении Украины, стремясь расширить контроль над дополнительными территориями перед возможными мирными переговорами. В частности, Кремль заявил, что аннексированные регионы - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области - являются "неприкосновенными" и не подлежат обсуждению.

Главред собрал главное, что стоит знать о целях Кремля перед началом мирных переговоров.

Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Волцом. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий, сообщает Суспільне.

Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный план с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Собеседники обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", - рассказал Зеленский.

Почти 20-градусная жара накрывает Украину: в каких областях будет теплее всего

Погода в Украине 6 марта будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявили І уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине до конца недели будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +18 градусов. В то же время 6 марта ожидается сильный ветер. 7-9 марта он стихнет и будет умеренным.

Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

Команды Украины и США встретятся в ближайшее время. Об этом завил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Майком Волцом. На предстоящей встрече команды продолжат важную работу.

Россияне пытаются пересечь границу еще в одной области: в ГПСУ сделали заявление

Российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумщины, чтобы перерезать логистические маршруты ВСУ в Курскую область РФ. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, противник действует небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. Именно в этом направлении Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области.

"Цель врага, скорее всего, перерезать логистические пути для того, чтобы сделать невозможным поставки необходимых средств нашим воинам по ту сторону границы в пределах Курской области", - пояснил Демченко, передает Укринформ.

США выключили Украине HIMARS: в The Economist узнали подробности

США прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией. Вашингтон фактически отключил HIMARS для Украины таким шагом. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Каролл, ссылаясь на свой источник.

По его словам, остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени. Украина также не получает информацию в реальном времени о дальних ударах.

Ядерное оружие, Трамп, мирный план и оборона Европы: Макрон сделал ряд громких заявлений

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громкой речью, в которой высказался о "предательстве" США, продолжении войны, поддержке Украины и даже ядерном сдерживании.

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