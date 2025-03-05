Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

Соглашение с Украиной по редким полезным ископаемым еще не подписано.

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Дональд Трамп сейчас настаивает на "большей, лучшей сделке" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Кратко:

Соглашение Украины и США по ресурсам еще не согласовано

Трамп хочет "лучшую" сделку

Президент Дональд Трамп хочет изменить соглашение по доступу США к полезным ископаемым Украины и сделать его "больше и лучше". На данный момент текст документа не финализирован.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, параметры соглашения между Украиной и США могут измениться, так как Трамп "сейчас настаивает на "большей, лучшей сделке".

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По данным издания CNN, высокопоставленные чиновники президента США провели негласные разговоры с Зеленским и его командой после пятничной перепалки в Овальном кабинете, чтобы "вернуть переговоры в нужное русло".

Представители Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе 4 марта.

Среди тех, кто связался с Зеленским, был посол Трампа в Украине Кит Келлог.

По состоянию на вечер вторника один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение с Украиной по редким полезным ископаемым еще не подписано.

Министр финансов США Скотт Бессент, который принимает непосредственное участие в обсуждении соглашения, сообщил, что подписание документа не планируется до речи Трампа в Конгрессе.

Соглашение с США по ресурсам - что оно предусматривает / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземах между США и Украиной

Рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда под совместным управлением двух стран. Согласно документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.

Считается, что в Украине хранится около 5% общих мировых запасов редкоземельных элементов. Для сравнения, США, площадь которых примерно в 12 раз больше, имеют лишь 1-2% редкоземельных элементов в мире.

Соглашение должно быть подписано 28 февраля во время визита президент Зеленского в Белый дом. Однако этого не произошло. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского закончилась скандалом.

4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

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