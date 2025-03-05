Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

Зима оказалась самой короткой в Киеве за время проведения наблюдений.

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В Киеве наступила метеорологическая весна / Фото: unsplash.com

Кратко:

Зима оказалась самой короткой в Киеве за время проведения наблюдений

Погода от Укргидрометцентра

В украинской столице началась метеорологическая весна. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Начиная с 28 февраля, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, которая находится в пределах климатической нормы", - говорится в сообщении. видео дня

Метеорологи отметили, что зима, которая началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня. Это на 68 дней меньше средних многолетних показателей.

Зима оказалась самой короткой в Киеве за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 годов, когда она вообще не наступала.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в четверг и в пятницу, 6 и 7 марта, ожидается теплая, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В частности, 6 марта температура ночью прогнозируется 1-6° тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза; днем 12-17° тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°.

В Киеве в четверг температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

Погода в Украине 6 марта / Фото: meteo.gov.ua

7 марта температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 12-17° тепла, на побережье морей 9-14°.

В столице ночью будет 1-3° тепла, днем ожидается 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время наблюдений 6 марта самая высокая температура была 17,4° тепла в 1995 г., а самая низкая - 16,7° мороза в 1964 г.

Погода в Украине 7 марта / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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