Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

Главное:
- К достижению мира могут перейти в сотрудничестве с США и Европой
- Готовится план первых шагов по приближению устойчивого мира
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный план с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
Собеседники обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", - рассказал Зеленский.
Также во время разговора речь шла об укреплении Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи.
"Проинформировал премьер-министра о наших приоритетных потребностях. Спасибо за то, что в это сложное время мы можем рассчитывать на полную поддержку со стороны Нидерландов", - сказал Зеленский.
О подготовке плана первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира также шла речь в ходе переговоров Зеленского с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".
Напомним, у Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.
Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.
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Что такое Офис Президента Украины?
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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