Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал о подготовке шагов к устойчивому миру / Коллаж: Главред, фото: ОП, Сухопутные войска ВСУ

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К достижению мира могут перейти в сотрудничестве с США и Европой

Готовится план первых шагов по приближению устойчивого мира

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный план с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Собеседники обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", - рассказал Зеленский.

Также во время разговора речь шла об укреплении Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи.

"Проинформировал премьер-министра о наших приоритетных потребностях. Спасибо за то, что в это сложное время мы можем рассчитывать на полную поддержку со стороны Нидерландов", - сказал Зеленский.

О подготовке плана первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира также шла речь в ходе переговоров Зеленского с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Напомним, у Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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