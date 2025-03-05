Трамп объявил о "сигналах про мир" от РФ: у Зеленского сделали заявление

Агрессор Россия не показывает свое стремление к миру, сказал Андрей Коваленко.

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Пока что Путин умножает на ноль идею президента США о прекращении огня - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Что сказали в СНБО:

Действия РФ не указывают на ее стремление к миру

Путин умножает на ноль идеи Трампа о прекращении огня

Риторика о стремлении России к миру и переговорам будет наполнена смыслом только тогда, когда оккупанты перестанут ежедневно наносить удары по Украины ракетами и дронами. Пока что кремлевский глава Владимир Путин мирным процессом лишь пренебрегает. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа во время выступления главы Белого дома в Конгрессе.

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"Слова о том, что "россияне дают сигналы о мире и переговорах" будут иметь смысл только тогда, когда россия прекратит ежедневно бить ракетами и дронами по Украине", - сказал Коваленко.

Впрочем, пока Путин фактически выступает против мирных инициатив Трампа.

"Пока что Путин умножает на ноль идею президента США о прекращении огня", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, во вторник, 4 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Также он назвал первые возможные шаги для мира: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и на море. Такие условия должна выполнить РФ. Зеленский обратился и к Трампу и сказал, что время исправить ситуацию и наладить отношения.

На выступлении в Конгрессе Трамп сказал, что получил письмо от Зеленского.

"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - добавил Трамп и предположил, что РФ тоже может быть готова к переговорам.

В ходе возможных переговоров Россия потребует сокращения Сил обороны Украины, юридического отказа от оккупированных территорий и изменений в Конституцию, считает Владимир Зеленский. Однако украинцы не дадут этого сделать, нужно обеспечить достойный мир.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Центр занимает проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД противостоит потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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