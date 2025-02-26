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Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

Юрий Берендий
26 февраля 2025, 17:59
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Заявления главы российского МИД Лаврова о внесении в Конституцию РФ Херсона и Запорожья являются намерением повысить ставки, отметил Андрей Коваленко.
Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках
Зачем Путину еще две области Украины - в СНБО назвали цель Кремля / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Коваленко:

  • Россия повышает ставки перед переговорами с США
  • Заявление Лаврова о Запорожье и Херсоне было сделано умышленно
  • Кремль руководствуется советскими принципами дипломатии

Россия пытается повышать ставки перед переговорами с Соединенными Штатами и лично Трампом. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, именно намерением повышения ставок перед Трампом объясняется заявление главы российского МИД Сергея Лаврова относительно Херсона и Запорожья, которые Россия уже успела вписать в свою Конституцию.

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"На это никто не пойдет, и это Россия знает", - указывает Андрей Коваленко.

Он отметил, что Россия еще с советских, а по некоторым оценкам даже с имперских времен, ведет дипломатию по принципу "создаем абсурдные требования, выдвигаем их, а потом уступаем часть в обмен на выгоду". Она искусственно формирует нереалистичные условия, делает их предметом переговоров и использует для получения уступок в вопросах, которые ей действительно важны. Сейчас РФ особенно заинтересована в ослаблении санкций, поскольку их влияние на экономику крайне ощутимо.

"Такая стратегия у Путина, и эта стратегия не должна сработать в будущем", - резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что боевые действия против Украины не будут прекращены вдоль линии соприкосновения. По его словам, такой шаг противоречит конституции РФ, поскольку Москва считает Запорожскую и Херсонскую области частью своей территории.

Тем временем украинские силы нанесли мощные удары по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, атаки, осуществленные 26 февраля силами подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР и других составляющих Сил обороны, были направлены на военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

По данным Главного управления разведки, под ударами оказались морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Во время ночной атаки дронов на Туапсинском НПЗ прозвучало более 40 взрывов, вспыхнул пожар, а нефтеперерабатывающее оборудование получило повреждения. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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