"Мы не попрошайки": известны финальные детали сделки о недрах между Украиной и США

Украина согласовала рамочное соглашение с США по полезным ископаемым, которое включает в себя пукнт о гарантиях безопасности, отметили в правительстве.

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Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Когда будет подписано соглашение между Украиной и США

Есть ли в соглашении с США гарантии безопасности для Украины

Должна ли Украина отдавать средства за помощь США, которая предоставлялась до 2025 года

Что предусматривает соглашение с США - текст документа

По состоянию на 26 февраля 2025 года Украина и Соединенные Штаты находятся на финальном этапе согласования стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов. Этот договор открывает новые возможности для Украины в развитии критически важной отрасли и создании гарантий безопасности в будущем.

Главред выяснил, что предусматривает соглашение, каковы его ключевые положения и когда оно может быть подписано.

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Украина согласовала соглашение с США о недрах с "гораздо более выгодными условиями"

25 февраля издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило, что Киев согласовал с Вашингтоном соглашение о добыче полезных ископаемых. Украинские власти ожидают, что эта договоренность будет способствовать укреплению отношений с администрацией Трампа и способствовать долгосрочной безопасности поддержке со стороны США.

По словам чиновников, Украина готова подписать соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов, в частности нефти и газа, после того как США отказались от претензий на 500 млрд долларов потенциальной прибыли от их эксплуатации.

Что такое редкоземельные металлы и какие есть у Украины / Инфографика: Главред

Украинская сторона отмечает, что удалось достичь значительно более выгодных условий, а само соглашение рассматривает как шаг к углублению сотрудничества с США и усилению позиций страны после трех лет войны.

"Соглашение о добыче полезных ископаемых - это лишь часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что оно является частью большей картины", - заявила во вторник в интервью Financial Times Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр и министр юстиции Украины, которая возглавляла переговоры.

Когда будет подписано соглашение между Украиной и США - СМИ

Украинские чиновники заявили, что соглашение уже одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Они также выразили надежду, что вскоре Владимир Зеленский посетит Белый дом, где в течение ближайших недель состоится официальное подписание соглашения с Дональдом Трампом.

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. А после этого мы сможем подумать о следующих шагах", - сказал один из чиновников.

Есть ли в соглашении с США гарантии безопасности для Украины

Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения о редкоземельных ресурсах. Об этом далее в сюжете. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, что документ получил название "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

По его словам, это предварительный договор, который предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления страны, управление которым Украина и США будут осуществлять на равных началах. Фонд также совместно будет наполняться обеими сторонами.

Шмыгаль подчеркнул, что это соглашение непосредственно связано с гарантиями безопасности, и ни президент, ни правительство не будут рассматривать его отдельно от вопросов безопасности обязательств для Украины.

Шмыгаль отметил, что согласно пункту 10 соглашения, оно является неотъемлемой частью архитектуры двусторонних и многосторонних договоренностей, а также конкретных шагов для установления прочного мира, усиления экономической и безопасности устойчивости и реализации целей, определенных в преамбуле.

Он отметил, что правительство США поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для достижения прочного мира.

Шмыгаль подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины являются частью плана победы президента Владимира Зеленского. Также он сообщил, что правительство сегодня рассмотрит текст соглашения и уполномочит министров на его дальнейшее подписание.

"Вклад Украины [в фонд - ред.] - это часть наших будущих доходов. Что очень важно - не существующих или предыдущих [доходов], это соглашение о будущем. Речь о будущих доходах, полученных от ренты или лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи соответствующих полезных ископаемых. 50% от таких доходов мы будем вкладывать в этот совместный с США фонд восстановления Украины", - пояснил премьер.

Какой добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Он отметил, что Соединенные Штаты также будут делать взносы в фонд, однако конкретная сумма пока не уточняется. Полученные средства будут направлены на восстановление и укрепление безопасности Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что окончательное подписание соглашения состоится после того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласуют механизм его привязки к гарантиям безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга подтвердил, что в новом усовершенствованном соглашении с США по украинским редкоземельным минералам будет идти речь о гарантиях безопасности для Киева.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". То, что меня брифинговали чиновники - это появилось, кажется, в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю, и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам", - заявил Зеленский.

Он отметил, что этот документ может стать большим успехом или пройти незамеченным - все будет зависеть от переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

Противоречит ли соглашение с США меморандуму по сырью, который Украина подписала с ЕС в 2021 году

Шмыгаль также подчеркнул, что соглашение с США по недрам учитывает договоренности, достигнутые ранее с Европейским Союзом в этой сфере. Он сообщил, что во время переговоров с Вашингтоном украинская сторона поддерживала связь и с европейскими партнерами.

Кроме того, он напомнил, что еще в 2021 году Украина подписала с ЕС меморандум о сотрудничестве в сфере критического сырья. По его словам, США признают приоритетность европейской интеграции для Украины.

"В этом соглашении учтены интересы нашей европейской интеграции, а также наше сотрудничество с международными финансовыми организациями... В соглашении юридическим текстом это звучит так, что "при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины, должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз", - заявил глава правительства.

Должна ли Украина отдавать средства за помощь США, которая предоставлялась до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в финальном варианте соглашения с США по полезным ископаемым нет никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины за полученную ранее помощь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Суспільне". Зеленский также отметил, что украинские чиновники положительно оценивают окончательный вариант соглашения.

"Главное для меня было - что мы не являемся должниками. И несмотря на то, что, где звучит в медиа - в соглашении нет ни 350 млрд долга, ни 350, ни 100 миллиардов. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам", - сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится даже на "10 центов" возврата долга в соглашении с Соединенными Штатами, поскольку это создало бы опасный прецедент.

Президент подчеркнул, что Украина не является должником США в этом соглашении.

"Я не соглашусь даже на 10 центов, если это будет указано как долг", - отметил Зеленский.

В то же время он уточнил, что Украина готова к переговорам, если это будет условие для того, чтобы помощь Украине не была бесплатной.

По его словам, соглашение предусматривает новые договоренности, в частности создание партнерского фонда, который оформят отдельным документом. В нем будут определены финансовые детали, а его ратификация потребует утверждения Верховной Радой.

"Это наши ресурсы, мы благодарны США и готовы говорить о партнерстве. Это фонд украино-американский, а не американский, то есть мы не только менеджерируем, а и co-owners - права", - пояснил он.

По его словам, это соглашение будет более сложным и более масштабным.

"Там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и тому подобное. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США", - сообщил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что перед его заключением Украина должна упорядочить вопрос лицензирования и провести аудит.

"Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", - уточнил он.

Согласно условиям, 50% компенсаций будет поступать от новых лицензий, однако сначала необходимо провести аудит для исключения неактивных лицензий. Также ключевым изменением стало исключение ранее предложенной Вашингтоном формулы долговых обязательств 2:1.

Отдельно будет подниматься вопрос будущей помощи США, которую будут зачислять в рамках соглашения. Зеленский отметил, что этот договор может стать частью будущих гарантий безопасности. В то же время в рамочном соглашении уже содержится формулировка "гарантии безопасности".

Когда Зеленский может встретиться с Трампом

Президент уточнил, что документ будут подписывать министры. Он также подтвердил свою встречу с Дональдом Трампом, которая предварительно запланирована на пятницу, но организационные детали еще согласовываются между администрациями.

После переговоров в Вашингтоне Зеленский отправится в Лондон для встречи с Киром Стармером и европейскими лидерами.

"После США, если я поеду, посмотрим, я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и там мы встретимся с европейцами у Кира Стармера", - сказал Зеленский.

Что предусматривает соглашение с США - текст документа

"Европейская правда" публикует полный текст соглашения.

"Соглашение о полезных ископаемых" определяет условия и правила для создания инвестиционного фонда восстановления. На этом этапе Украина должна начать новые переговоры с США по более детальному соглашению, которое будет регулировать деятельность этого фонда. Ожидается, что соглашение подпишут министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первым пунктом соглашения является то, что "США оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", и теперь "американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину".

США и Украина подтвердили свое стремление к длительному миру и партнерству, признавая вклад Украины в международный мир и безопасность, поскольку она отказалась от третьего по величине ядерного арсенала. Обе стороны также хотят, чтобы "те государства и лица, которые вели враждебное отношение к Украине в конфликте", не получили выгоды от восстановления страны.

Что предусматривает рамочное соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США / Инфографика: Главред

Правительства Украины и США создадут Инвестиционный фонд восстановления, который будет регулировать условия совместной собственности и управления через отдельное соглашение, которое будут контролировать представители Украины и США.

Фонд будет реинвестировать доходы и монетизировать природные ресурсы Украины. Украина будет получать 50% от монетизации, за исключением текущих бюджетных доходов. Все участники должны получить согласие для передачи своих долей. Взносы в фонд будут реинвестироваться минимум раз в год для обеспечения безопасности и развития страны.

США обязуются поддерживать долгосрочные финансовые инвестиции для восстановления Украины, предоставляя деньги, финансовые инструменты и важные активы. Фонд будет инвестировать в украинские проекты и привлекать капитал для развития и монетизации государственных и частных активов, в частности природных ресурсов, инфраструктуры и госпредприятий.

Участники смогут защищать свои экономические интересы в фонде. Соглашение будет содержать гарантии, что обязательства Украины перед третьими сторонами не приведут к отчуждению ее взносов в фонд.

Следующее соглашение будет согласовано с международными обязательствами Украины и будет иметь коммерческий характер. Оно будет подлежать ратификации Верховной Радой Украины.

Соглашение о фонде будет предусматривать механизмы контроля, чтобы предотвратить обход санкций и ограничений. Текст соглашения разработают рабочие группы под руководством представителей правительств Украины и США, в частности Минфинов обеих стран и Министерства экономики Украины.

Двустороннее соглашение и соглашение о фонде станут ключевыми элементами международных договоренностей для укрепления безопасности и экономической устойчивости Украины. США поддерживают стремление Украины получить гарантии безопасности.

Стороны обязуются выполнять двустороннее соглашение и немедленно начать переговоры по соглашению о фонде.

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