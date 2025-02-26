Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

Соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Украина и США финализировали соглашение по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам

Соглашение связано с гарантиями безопасности Украины

26 февраля соглашение рассмотрит Кабмин, а после согласования гарантий безопасности его подпишут в присутствии президентов Украины и США

Украина и США фактически завершили работу над окончательным вариантом соглашения по полезным ископаемым. Документ называется - "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Мы фактически наработали окончательный вариант. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять", - отметил он. видео дня

Шмыгаль подчеркнул, что соглашение непосредственно связано с гарантиями безопасности Украины. По его словам, иначе ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его. Он отметил, что уже существующие месторождения, объекты, лицензии и рента не подлежат обсуждению при создании этого фонда, речь идет только о будущих разработках.

"В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения - это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента", - рассказал премьер.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что соглашение носит предварительный характер. Основной договор о создании инвестиционного фонда правительство Украины начнет разрабатывать совместно с правительством США сразу после его подписания.

"То есть это соглашение носит предварительный характер перед тем, как мы начнем очень конкретно, с привлечением уже международных юристов, глубоко прорабатывать соглашение о создании этого фонда", - пояснил он.

Премьер-министр анонсировал, что соглашение рассмотрит украинское правительство на заседании 26 февраля. После достижения договоренностей между президентами Украины и США о гарантиях безопасности, в их присутствии представитель украинского правительства подпишет документ. Далее начнется имплементация подходов к гарантиям безопасности и разработка соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Основные положения соглашения

Одним из важных аспектов документа является то, что его подписание не потребует ратификации в Верховной Раде Украины, что значительно ускоряет процесс его имплементации. В то же время, впереди еще сложные переговоры по детализации механизмов сотрудничества и реализации положений соглашения на практике.

Юридической основой этой договоренности является обязательство Украины начать полноценные переговоры с США по заключению расширенного соглашения, которое будет определять принципы деятельности "Инвестиционного фонда восстановления". Это двусторонняя финансовая структура, которую должны создать Украина и США для координации и реализации восстановительных и стратегических инвестиционных проектов в Украине.

Украинской делегации удалось изменить тональность соглашения, сделав его выгодным для страны. Нынешний текст соответствует стратегическим интересам Киева.

Издание Европейская правда обнародовала финальный текст межправительственного соглашения между Украиной и США. Основные положения соглашения:

Создание инвестиционного фонда - Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины. Составляющая безопасности - соглашение является частью архитектуры международной безопасности и включает поддержку вступления Украины в НАТО или предоставление альтернативных гарантий. Финансирование фонда - Украина обязуется направлять 50% поступлений от монетизации государственных природных ресурсов (углеводороды, металлы, инфраструктура) в Фонд. Совместные взносы США и Украины - средства будут инвестировать в восстановление, экономику и безопасность Украины. Признание вклада Украины в международную безопасность - документ содержит отсылку к Будапештскому меморандуму. Совместное управление фондом - контроль за использованием средств будет осуществляться правительствами Украины и США.

Соглашение о редкоземельных металлах с США - последние новости

Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в Тһе New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.

Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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