Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

Юлия Закрепа
26 февраля 2025, 15:42
449
Российские власти даже признали факт атаки на город.
В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции
Украина ударила по порту и нефтеперерабатывающему заводу РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из материала:

  • Взрывы прогремели на местном морском порту
  • Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России

Главное управление разведки Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны ударили по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе.

Во время ночного дронового удара на Туапсинском НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование, сообщил собеседник издания LIGA.net в спецслужбе.

видео дня

Российские власти признали факт атаки на город, местные жители публиковали кадры с последствиями поражения и сообщали об ударах по местному морскому порту.

Собеседник подчеркнул, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики армии оккупантов. Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а местный порт - один из ключевых грузовых портов на Черном море, который также является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, которая позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов страны-агрессора.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ. В ночь на 24 февраля в Рязанской области РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в России Рязанский НПЗ. Этот нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

В Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта. Стало известно, что во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ. В ГУР подчеркнули, что Подсудевский - предатель Украины.

Также стали известны новые детали уникальной операции ГУР в России. В российской армии произошла серия взрывов FPV-очков во время их использования операторами дронов. Российские пропагандисты сообщают о десятках таких случаев, произошедших в начале февраля в разных регионах РФ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ взрыв в России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

16:39Политика
В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:42Мир
"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

15:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Последние новости

16:51

Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

16:43

Просил отправить в хоспис: отец Жанны Фриске раскрыл гадкую правду про Шепелева

16:39

"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

16:32

У РФ большие проблемы на ключевом направлении: враг теряет инициативу на фронте

16:26

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
16:10

Популярная украинская певица рассказала про отношения с девушкой

15:43

Полтавский ГОК вернут государству: Минюст готовит обращение в суд – СМИ

15:42

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:36

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

Реклама
15:30

Загадка для самых умных: чем отличаются две девушки

15:23

Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

15:14

Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

14:53

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:50

Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

14:31

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

14:28

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

14:26

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

14:25

Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

14:09

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

14:08

Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

Реклама
13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

13:09

Лучший подарок к 8 Марта - цветы! новости компании

12:32

От предательницы Анны Седоковой ушел еще один близкий человек - что произошло

12:27

Как сейчас выглядит дочь самой пожилой роженицы Украины и почему хочет судиться с мамой

12:22

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

12:20

Нервные клетки не восстанавливаются: миф или реальность

12:08

В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:06

"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

11:51

Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

11:36

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

11:30

У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины - Defense Express

11:09

РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

11:05

"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

10:57

Чем отличаются два хомяка: только остроглазые умники угадают за 29 секунд

10:46

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

10:43

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Тиграм - боль, Драконам - вина

10:31

Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артистаВидео

Реклама
10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять