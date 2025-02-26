В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

Российские власти даже признали факт атаки на город.

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Украина ударила по порту и нефтеперерабатывающему заводу РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Взрывы прогремели на местном морском порту

Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России

Главное управление разведки Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны ударили по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе.

Во время ночного дронового удара на Туапсинском НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование, сообщил собеседник издания LIGA.net в спецслужбе.

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Российские власти признали факт атаки на город, местные жители публиковали кадры с последствиями поражения и сообщали об ударах по местному морскому порту.

Собеседник подчеркнул, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики армии оккупантов. Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а местный порт - один из ключевых грузовых портов на Черном море, который также является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, которая позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов страны-агрессора.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ. В ночь на 24 февраля в Рязанской области РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в России Рязанский НПЗ. Этот нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

В Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта. Стало известно, что во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ. В ГУР подчеркнули, что Подсудевский - предатель Украины.

Также стали известны новые детали уникальной операции ГУР в России. В российской армии произошла серия взрывов FPV-очков во время их использования операторами дронов. Российские пропагандисты сообщают о десятках таких случаев, произошедших в начале февраля в разных регионах РФ.

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