Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

Руководитель Донецкой областной ОВА подчеркнул, что в городе оставаться опасно.

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Россияне ударили по Константиновке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Филашкин

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Враг ударил КАБами по Константиновке

Известно о пострадавших и погибших

Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram

Он обнародовал фото с места удара, на котором видно разрушенные здания и большую воронку.

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"Россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки", - написал Филашкин.

Он отметил, что в последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. По его словам, сейчас оставаться в городе опасно.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В результате ночной дроновой атаки, есть погибшие и раненые.

Позже стало известно, что российский ударный беспилотник попал в дом хирурга Павла Иванчева и журналистки Татьяны Кулик в Крюковщине Киевской области. В результате российской атаки супруги погибли.

В ночь на 25 февраля, российская оккупационная армия в очередной раз ударила по Украине "Шахедами". В Сумах повреждена многоэтажка, известно о пострадавшем. В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

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Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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