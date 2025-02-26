Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

Основное:
- Враг ударил КАБами по Константиновке
- Известно о пострадавших и погибших
Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram
Он обнародовал фото с места удара, на котором видно разрушенные здания и большую воронку.
"Россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки", - написал Филашкин.
Он отметил, что в последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. По его словам, сейчас оставаться в городе опасно.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В результате ночной дроновой атаки, есть погибшие и раненые.
Позже стало известно, что российский ударный беспилотник попал в дом хирурга Павла Иванчева и журналистки Татьяны Кулик в Крюковщине Киевской области. В результате российской атаки супруги погибли.
В ночь на 25 февраля, российская оккупационная армия в очередной раз ударила по Украине "Шахедами". В Сумах повреждена многоэтажка, известно о пострадавшем. В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.
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Кто такой Вадим Филашкин?
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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