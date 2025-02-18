"Прямое попадание": россияне КАБом разнесли центр Золочева под Харьковом

Бомба оккупантов уничтожила очень много инфраструктуры и жилых домов.

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Россияне КАБом разнесли центр Золочева / коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кратко:

КАБ разрушил ряд административных зданий

Удар Россия нанесла около пяти утра

Утром во вторник, 18 февраля, российские военные сбросили корректируемую авиабомбу на Золочев Харьковской области. Об этом сообщила областная прокуратура.

Оккупанты попали по центру населенного пункта, по последним данным, люди не пострадали.

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КАБ разрушил ряд административных зданий, рассказали правоохранители.

Правоохранители опубликовали фото масштабных последствий прилета.

По словам начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, удар Россия нанесла около пяти утра. Бомба оккупантов уничтожила очень много инфраструктуры и жилых домов.

"Прямым попаданием полностью разрушено здание управления социальной защиты, частично повреждено здание поселкового совета, полиции, прокуратуры, суда, дома культуры, библиотеки, детского сада, музыкальной школы, два многоквартирных дома, частный дом, пять магазинов, кафе и энергосети. Ударом изуродована аллея погибшим Героям", – рассказал он "Суспільному".

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW), Россия требует новых территориальных уступок от Украины. По словам оккупантов, Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные территории и должна уступить еще часть своих регионов.

В то же время ВСУ имеют некоторые успехи на фронте. Недавно защитники разгромили вражескую пехоту на Покровском направлении. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары еще на подходах к нашим позициям.

Также в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте. Враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

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