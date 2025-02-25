На военном заводе в Словакии взорвалось оружие, которое было предназначено для Украины

Министр обороны Словакии отметил возможные причины трагедии.

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В Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

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На военном испытательном заводе прогремел взрыв

Новые образцы гаубицы Zuzana 2 предназначались для Украины

На военном и техническом испытательном заводе в Загоре во время испытательных стрельб произошел взрыв на одном из новых образцов гаубицы Zuzana 2, которую Словакия производит для Украины.

Как сообщает издание Denník N, гаубицу тестировали перед ее окончательной передачей заказчику. Министр обороны Роберт Калинак также подтвердил факт взрыва на своей странице в Facebook.

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Причина инцидента, по словам Калинака, пока не установлена и ее расследует полиция. Министр обороны отметил возможные причины трагедии: сбои в пороховых зарядах, сбои в боеприпасах или же в самой системе вооружения.

Также было подтверждено, что двое техников получили ранения. Оба в сознании, контактируют и находятся в стабильном состоянии. Легче раненый находится в больнице Бори, а мужчина с более тяжелыми травмами - в больнице на Крамарах.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украине передадут новейшие САУ RCH 155. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что колесные гаубицы прибудут как можно скорее, потому что это действительно очень эффективное и очень мобильное оружие.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украине передадут новую партию истребителей F-16. Он сообщил, что Украина ожидает передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжается обучение пилотов, инженерного и технического состава. Нидерланды играют ключевую роль.

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