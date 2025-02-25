Путин не может игнорировать Трампа: Дуда сказал, имеет ли президент США план

Ключевые тезисы Дуды:
- У Трампа есть план для переговоров с Россией
- Путин уважает Трампа, поэтому не сможет его игнорировать
- США остаются надежным партнером и способны решить любые конфликты
Президент США Дональд Трамп имеет план по переговорам с Россией для завершения войны в Украине. Путин не может игнорировать слова Трампа, ведь уважает его. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским коллегой в интервью Polsat News, тезисы которого привела канцелярия президента.
По словам Дуды, во время разговора Трамп подчеркнул, что его задача - прекратить войну в Украине и остановить гибель людей.
"Путин не может игнорировать то, что говорит ему Дональд Трамп, потому что он вызывает у него уважение. Потенциал США гораздо больше, чем у России. Я убежден, что у президента Трампа есть план", - сказал польский президент.
Также Дуда убежден, что Соединенные Штаты остаются надежным партнером. По его мнению, США способны решать глобальные конфликты и это якобы доказывает история.
В то же время президент Польши предупредил Трампа о сложности переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив его специфический бэкграунд.
"Я сказал президенту Трампу, что это сложные переговоры, все знают, что Путин не обычный политик, он офицер КГБ, офицер российских спецслужб - образованный, подготовленный, со специальными навыками, и надо быть осторожным в разговоре с ним", - отметил Дуда.
Заявления Дуды о завершении войны в Украине - последние новости
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава стремится участвовать в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, если администрация Дональда Трампа пригласит к столу переговоров другие государства, то "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".
Также Дуда заявил, что США решительно стремятся завершить войну в Украине. После встречи со спецпосланником Китом Келлогом он подчеркнул, что Варшава рассчитывает как минимум на прекращение боевых действий, а в идеале - на полное завершение агрессии РФ.
Как сообщал Главред, Дуда раскритиковал публичный обмен обвинениями между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Он назвал его "абсолютно ненужным и достаточно острым".
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Что такое Polsat News?
Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.
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