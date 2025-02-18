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США "очень сильно вошли в игру": Дуда похвалил Трампа после встречи с Келлогом

Руслана Заклинская
18 февраля 2025, 20:18
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Президент Польши ожидает, что будет как минимум прекращение боевых действий, и надеется на прекращение российской агрессии против Украины
США 'очень сильно вошли в игру': Дуда похвалил Трампа после встречи с Келлогом
Дуда похвалил "миротворческие" усилия Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Дуда заявил, что имеет "полное представление" о действиях США по прекращению войны
  • В Польше надеются не только на перемирие, но и на полное завершение агрессии РФ
  • Дуда назвал Трампа чрезвычайно решительным человеком

США демонстрируют решимость в стремлении завершить войну в Украине. Польша рассчитывает как минимум на завершение боевых действий, а в идеале - на полное прекращение агрессии РФ. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил после встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом, пишет РАР.

Дуда провел переговоры со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Во время встречи обсуждали войну РФ против Украины, а также российские провокации, в частности в воздушном пространстве Польши.

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Польский президент отметил, что изложил Келлогу позицию Варшавы относительно поведения Москвы и ее официальных заявлений. Он также подчеркнул, что имеет "полное представление" о действиях Вашингтона, направленных на прекращение войны.

"У меня есть полный обзор ситуации с точки зрения текущих действий, которые предпринимают Соединенные Штаты... На мой личный взгляд, Америка очень сильно вошла в игру с точки зрения прекращения войны в Украине", - сказал Дуда.

Польский президент выразил уверенность в способности администрации США завершить войну. Отдельно он похвалил президента США Дональда Трампа.

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он очень решительный человек, и когда он действует, то это происходит решительно и, как правило, эффективно. Я ожидаю, что будет как минимум прекращение боевых действий, и надеюсь, - прекращение российской агрессии против Украины", - подчеркнул Дуда.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля). Но европейские чиновники считают, что мирное соглашение возможно лишь до конца года, сообщает Bloomberg.

В столице Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры представителей США и России, которые длились 4,5 часа в два раунда. В США назвали их "важным шагом вперед" и согласовали создание команд для работы над прекращением войны и послевоенным урегулированием.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не участвовала в этих переговорах и не примет никаких ультиматумов от РФ. Он напомнил, что в начале вторжения Россия требовала разоружения Украины, признания оккупации и смену власти, но Киев не уступил.

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