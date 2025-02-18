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"Даже без переговоров": Россия может вынужденно взять "паузу" в войне

Мария Николишин
18 февраля 2025, 14:14
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Россияне могут надорвать свои силы в последних зимних штурмах.
'Даже без переговоров': Россия может вынужденно взять 'паузу' в войне
Путин заинтересован в поражении Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Путин заинтересован в продолжении российского наступления
  • Для продолжения войны России нужно больше сил
  • РФ может восстанавливать силы во время переговоров

Российский диктатор Владимир Путин заинтересован в продолжении боевых действий в Украине, но есть нюансы. Об этом на чате в Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Путин потратил на этой войне очень много ресурсов: человеческих, технических, оружия и боеприпасов. Он перешел к привлечению не просто наемников, а целых боевых подразделений из Северной Кореи. Это означает, что России не хватает военной силы, поэтому её заимствуют на стороне", - подчеркнул он.

По его словам, Путин заинтересован в продолжении российского наступления и нашем поражении.

"Он стремится проломить наш фронт, истощить наши силы и, таким образом, торжествовать. Но пока что желания россиян не совпадают с их возможностями, и этих возможностей становится все меньше", - подчеркнул Горбач.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии добавил, для того чтобы вести дальнейшую войну против Европы или НАТО, России нужно на порядок больше сил и ресурсов: людей, вооружения, техники.

"Для накопления этих сил нужно время. Расчет наш и Трампа может заключаться в том, что россиянам нужно время хотя бы на перевооружение, переоснащение и подготовку новой живой силы. Плюс экономические проблемы России, которые тоже истощают экономику. И здесь неизвестно, какими могут быть последствия перемирия именно для российской экономики, которую было трудно перевести на военные рельсы, а впоследствии будет не легче перевести на гражданские. Особенно если Путин планирует очередную войну через некоторое время", - говорит эксперт.

По его мнению, есть вероятность, что россияне могут надорвать свои силы в последних зимних штурмах.

"Ожидания военных экспертов пока заключаются в том, что Россия исчерпает свой наступательный потенциал и будет вынуждена переходить к паузе по своим собственным причинам, даже без переговоров. И этот момент, эта пауза может быть заполнена переговорами. Пока россияне будут отдыхать, они будут вести переговоры, причем делать это достаточно долго, затягивать переговоры ровно на столько, сколько им потребуется для восстановления сил. Примерно такой сценарий вырисовывается уже на ближайшую весну, на март-апрель", - подытожил Горбач.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лишь при условии прекращения агрессии со стороны России и обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев возможен прочный и долговременный мир.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что попытка быстрого завершения войны со стороны Дональда Трампа не приведет к установлению устойчивого мира и заключению широкого соглашения. Максимальный результат, которого может добиться американский президент такой попыткой - это прекращение огня на определенное время.

В то же время, президент США Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского диктатора могут простираться за пределы границ Украины.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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