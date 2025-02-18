Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт.

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Военные КНДР в Украине / коллаж: Главред, фото: ГУР МО Украины, kcna.kp

Главное из заявления руководителя ГУР:

КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных

Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество

Это будет иметь последствия для системы безопасности

Участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Chosun.

По его словам, КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных убитыми, а также тяжелоранеными.

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Однако, несмотря на потери, Северная Корея продолжает активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. В частности наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

Руководитель ГУР отметил, что сегодня Украина, Россия и КНДР являются единственными странами, которые приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. В будущем армия Северной Кореи будет кардинально отличаться от прошлой.

Он также подчеркнул, что Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества... Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Буданов.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов заявил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя на Курщине, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки. По его словам, они несколько изменили тактику, и передвигаются уже меньшими группами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска КНДР несут большие потери в боях на стороне РФ против Украины. Украинские военные уничтожили всю бригаду северокорейских военных во время последней атаки.

В то же время, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне в Украине и назвал войну "справедливым делом российской армии".

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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