Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

Главное из заявления руководителя ГУР:
- КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных
- Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество
- Это будет иметь последствия для системы безопасности
Участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Chosun.
По его словам, КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных убитыми, а также тяжелоранеными.
Однако, несмотря на потери, Северная Корея продолжает активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. В частности наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.
Руководитель ГУР отметил, что сегодня Украина, Россия и КНДР являются единственными странами, которые приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. В будущем армия Северной Кореи будет кардинально отличаться от прошлой.
Он также подчеркнул, что Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.
"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества... Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Буданов.
Участие КНДР в войне - что известно
Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов заявил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя на Курщине, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки. По его словам, они несколько изменили тактику, и передвигаются уже меньшими группами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска КНДР несут большие потери в боях на стороне РФ против Украины. Украинские военные уничтожили всю бригаду северокорейских военных во время последней атаки.
В то же время, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне в Украине и назвал войну "справедливым делом российской армии".
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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