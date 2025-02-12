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"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

Виталий Кирсанов
12 февраля 2025, 19:56
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Военный отметил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки.
КНДР
Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Кратко:

  • Северокорейцы передвигаются меньшими группами
  • Ситуация на Курщине очень напряженная
  • Оккупанты все реже применяют бронетехнику

Военнослужащие КНДР в боях в Курской области РФ изменили тактику боев. Об этом рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

Военный отметил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя на Курщине, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки. По его словам, они несколько изменили тактику, и передвигаются уже меньшими группами.

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"Если до этого шли группами до 50 человек, то сейчас - 15-20. Но они и дальше лезут, как тараканы, на наши позиции. Где-то накапливаются в посадках, пытаются прорваться. Но здесь ничего не изменилось - они и дальше несут огромные потери", - сказал Краснов.

При этом, добавил он, россияне в основном перебегают группами до 4 человек, а вот северокорейцы "уже получили опыт очень болезненный и подстраиваются под реалии современной войны, в частности прячутся от ударов наших беспилотников, нашей артиллерии и рассредотачиваются".

Командир взвода сообщил, что ситуация на Курщине очень напряженная, россияне постоянно пытаются штурмовать позиции Силы обороны Украины, прорвать линию обороны, но им это не удается, и они несут огромные потери. По его словам, оккупанты все реже применяют бронетехнику, а используют большое количество штурмовых групп, передвигаясь по посадкам.

"Для врага это репутационный вопрос, потому что война сейчас идет на их территории, поэтому им надо любой ценой хотя бы какую-то минимальную победу получить, поэтому они бросают безжалостно свою пехоту на нашу линию обороны, поэтому несут такие большие потери", - сказал Краснов.

По его словам, после контратаки ВСУ на Курщине россияне бросили очень большие силы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинской армии, но ничего сделать не смогли:

"Они пытались с других сторон контратаковать, чтобы оттянуть наши средства на других флангах, но у них ничего не получилось", - добавил он.

Военные КНДР в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее в The New York Times написали, что северокорейских военных отвели от линии фронта по причине больших потерь. Определенное время они отсутствовали на поле боя.

Военные из Северной Кореи продолжают воевать в Курской области, сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, северокорейцы стали действовать менее активно, поскольку понесли значительные потери на поле боя.

В Курской области воюют 60 тысяч российских оккупантов, среди них и военные из Северной Кореи, сообщил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Россияне и северокорейцы понесли значительные потери.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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