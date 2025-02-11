Ким Чен Ын отправил Путину артиллерию и готовит войска: в Сеуле узнали детали

Главное из заявления разведки Южной Кореи:
- Ким Чен Ын отправил Путину 200 единиц дальнобойной артиллерии
- Пхеньян направил в РФ 11 тысяч своих военных
- КНДР намерена отправить в Россию еще больше войск
Режим Ким Чен Ына в КНДР отправил агрессору России примерно 200 единиц дальнобойной артиллерии и направил около 11 тысяч своих военных. Ожидается, что Пхеньян направит еще больше войск и оружия для российской агрессии против Украины.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на Минобороны Южной Кореи, в разведке выяснили, что Пхеньян направил РФ около 11 тысяч военных. Из них 300 были ликвидированы, ранены около 2700 солдат.
"(КНДР, - ред.) предоставила около 11 тысяч военных, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность дополнительной поставки войск, оружия и боеприпасов в будущем", - считают в Сеуле.
Также в Южной Корее подчеркнули, что, согласно ожиданиям, уже в этом году КНДР удвоит разработку своих вооружений.
Военные КНДР в Курской области – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее в The New York Times написали, что северокорейских военных отвели от линии фронта по причине больших потерь. Определенное время они отсутствовали на поле боя.
Военные из Северной Кореи продолжают воевать в Курской области, сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, северокорейцы стали действовать менее активно, поскольку понесли значительные потери на поле боя.
В Курской области воюют 60 тысяч российских оккупантов, среди них и военные из Северной Кореи, сообщил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Россияне и северокорейцы понесли значительные потери.
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