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ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине

Руслана Заклинская
12 февраля 2025, 18:57
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Кремль скрывает реальные потери среди подразделений КНДР, отметил президент Украины.
ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине
ВСУ уничтожили бригаду северокорейских военных / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Последнее наступление с участием солдат КНДР состоялось несколько дней назад

  • Украинские военные полностью уничтожили одну из трех бригад северокорейцев

    видео дня

  • За один день ВСУ ликвидировали 230 северокорейских военных

Войска КНДР несут большие потери в боях на стороне РФ против Украины. Украинские военные уничтожили всю бригаду северокорейских военных во время последней атаки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"После последней атаки одна их бригада была полностью уничтожена нами. Было три бригады по 4 тысячи человек, и одна из них полностью ликвидирована", - рассказал он.

Президент уточнил, что последнее наступление с участием северокорейских военных состоялось несколько дней назад.

"Они наступали на Курском направлении, а мы - на разных направлениях. Было два удара, и среди северокорейцев за один день было 230 погибших", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что после этого сокрушительного поражения российское командование вынуждено было срочно эвакуировать остатки бригады для восстановления. Он также обратил внимание на то, что Кремль продолжает скрывать реальные потери среди подразделений КНДР, которые воюют на стороне РФ.

"Он (Путин - Главред) их приглашает, а он не делится информацией о том, сколько потерь среди северокорейских солдат", - отметил он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Как сообщал Главред, на Курском направлении сосредоточено 60 тысяч российских военных, оккупанты снова привлекли к боям солдат КНДР. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ уничтожили сотни российских и северокорейских военных.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "неизменной" поддержке России в войне против Украины, назвав ее "справедливым делом". Он также пригрозил дальнейшим развитием ядерного оружия, заявив, что оно предназначено для боевого применения, а не для переговоров или финансовых сделок.

Кроме этого, Россия и Северная Корея усилят сотрудничество в изготовлении беспилотников, сосредотачиваясь на их массовом производстве, пишет Defense Express. Оккупанты уже используют новый дрон "Италмас", а впоследствии получат и БпЛА, изготовленные в КНДР по условиям оборонного союза.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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