"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

Предложение Дональда Трампа включает поэтапно прекращение огня, выборы и подписание окончательного соглашения.

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Евродепутат раскрыл план Трампа по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, The White House

Кратко:

Этапы плана Трампа по окончанию войны в Украине

Путин мечтает получить пророссийского кандидата

Предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины состоит из трех этапов. Об этом написал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (партия "Союз 90/Зеленые") в соцсети X со ссылкой на собственные источники.

В частности, по его информации, план Трампа состоит из следующих компонентов:

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прекращение огня,

выборы в Украине,

подписание окончательного соглашения.

"Это полное исполнение всех желаний Путина. Особенно часть выборов - это подарок Трампа Путину. Путин ненавидит Зеленского, потому что он разбил его планы по подчинению Украины. И мечтает получить пророссийского кандидата после изнурительной войны", - считает евродепутат.

По его мнению, для Трампа также было бы удобно получить президента, который был бы настолько слабым, чтобы согласиться на сдачу всех украинских ресурсов.

"Нам, европейцам, должно быть вполне понятно, что выборы должны состояться после финального этапа. А не до него. Также потому, что финальное соглашение не может быть результатом пророссийского кандидата, возможно избранного на этапе 2", - подчеркнул Лагодинский.

Инфографика: Главред

Переговоры РФ и США по Украине - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля на территории Саудовской Аравии проходят переговоры между представителями Соединенных Штатов и России. Они являются продолжением телефонного разговора между Трампом и Путиным, отметили в Госдепе США.

Глава государственного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев, который прибыл на переговоры в Эр-Рияд, уже рассказал о первых результатах встречи в Саудовской Аравии. Он сделал заявление, что американцы "прекрасно решают проблемы".

На фоне установления контактов между Москвой и Вашингтоном президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине. Он выразил мнение, что для мира нужно не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности.

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