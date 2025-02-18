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"Прекрасно решает проблемы": в РФ поют дифирамбы Трампу по встрече в Эр-Рияде

Даяна Швец
18 февраля 2025, 09:24
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Представители Путина рассказали о первых результатах встречи в Саудовской Аравии.
Путин, Трамп
Представители Кремля похвалили Трампа / Коллаж: Главред, фото: сайт президента РФ

Ключевое:

  • Представители РФ похвалили президента США и его команду
  • Россия якобы не стремится смягчить санкции

В России сделали заявление относительно предстоящих переговоров в Саудовской Аравии, которые будет вести президент СШАДональдТрамп и его команда. Как заявил глава государственного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев, который прибыл на переговоры в Эр-Рияд, американцы "прекрасно решают проблемы" пишет CNN.

"Все, что я могу сказать, это то, что они прекрасно решают проблемы. Я считаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы", - высказался политик России.

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В то же время Дмитриев признался, что пока американские переговорщики не дали прямых обещаний своим российским коллегам. Однако, представитель РФ заявил, что, мол, очень важно строить мосты, потому что "американо-российские отношения очень важны для мира".

"Я думаю, обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", - сказал он.

Что интересно, он опроверг, что Россия вступает в переговоры, чтобы в первую очередь избавиться от санкций.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля на территории Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями Соединенных Штатов и России.

Впоследствии в Госдепе назвали цель переговоров с РФ. Там отметили, что встреча, которая состоится в Эр-Рияде сможет изменить отношения, которые сложились между США и страной-агрессором Россией после полномасштабного вторжения в Украину.

В свою очередь британский журналист Гидеон Рахман назвал сценарий сделки Трампа и Путина. Он указал на опасные нюансы - во-первых, Трамп намерен в обход Зеленского договориться с Путиным о завершении войны, а во-вторых, Украину могут "попросить" отказаться от территорий без гарантий безопасности.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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