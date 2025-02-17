Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

Украина провела официальные переговоры с китайской стороной, наблюдается заметный интерес Китая в вопросе окончания войны, отметил Зеленский.

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Китай может начать давить на Путина для окончания войны / Коллаж Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Китай может принять участие в мирных переговорах по окончанию войны

Китай проявил интерес к давлению на Путина относительно завершения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии. Об этом он заявил 17 февраля во время общения с журналистами.

"Относительно Китая. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", - рассказал президент. видео дня

Он отметил, что Китай начал проявлять заинтересованность в осуществлении давления на президента России Владимира Путина с целью завершения войны.

Зеленский сообщил, что встреча между Игорем Сибигой и Ван И была важной, и в ней также принимал участие глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил важность диалога с руководством Китая, чтобы способствовать давлению на Путина для завершения войны. По его мнению, впервые заметна заинтересованность Китая в этом процессе.

Президент отметил, что ускорение всех дипломатических процессов могло стать одной из причин такого внимания со стороны Пекина. Также он подчеркнул, что Украина не может отрицать, когда другие страны, особенно государства Глобального Юга, выражают готовность помогать ей и оказывать давление на Россию для прекращения войны.

"Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - добавил глава государства.

Позиция Китая по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай предложил организовать саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне, китайские чиновники в последние недели через посредников передали команде Трампа инициативу относительно такой встречи, которая могла бы стать частью миротворческих усилий после возможного перемирия.

Тем временем Совет безопасности ООН планирует провести заседание, посвященное войне в Украине, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Во время пресс-конференции он отметил, что некоторые страны уже подали запрос на проведение такой встречи, учитывая февральское председательство Китая в Совбезе.

В своем интервью Главреду руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил, имеет ли Вашингтон инструменты влияния на Пекин, чтобы сделать его более сговорчивым в вопросе прекращения войны.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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